Cev Cup: Chieri in Polonia per il ritorno dei Play Off

STETTINO (POLONIA)- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è in Polonia per la partita che domani, giovedì 18 gennaio, la opporrà al Grupa Azoty Chemik Police per il ritorno dei play-off della CEV Volleyball Cup . Si gioca alla Netto Arena di Stettino con fischio d’inizio alle ore 18.00.

Reduce dalla splendida prestazione di campionato valsa un punto contro la capolista Conegliano, Chieri è motivata al massimo a non commettere passi falsi e proseguire il suo percorso europeo. Il doppio confronto fra le ragazze di Giulio Cesare Bregoli e la formazione allenata da Marco Fenoglio riparte dal successo per 3-1 ottenuto dalle biancoblù nell’andata di mercoledì scorso al Pala Gianni Asti di Torino. Un risultato che rappresenta indubbiamente un’ottima base, ma Grobelna e compagne sono ben consapevoli di essere soltanto a metà dell’opera: per qualificarsi bisogna fare almeno un punto, oppure vincere il golden set di spareggio in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1.

Chi fra Police e Chieri passerà il turno affronterà nei quarti le francesi del Volero Le Cannet, una delle quattro squadre scese dalla Champions’ League.

Le parole Camilla Weitzel-

«Con Conegliano abbiamo giocato una bella partita contro una squadra fortissima, siamo felici con il punto che abbiamo conquistato. La prossima partita col Police è importantissima per noi. Già l’andata è stata molto intensa, in più giocare fuori casa è sempre difficile. Daremo il massimo per continuare il nostro cammino in Europa».

CEV CUP PLAY OFF GARA DI RITORNO-

Giovedì 18 gennaio Ore 18.00

Grupa Azoty Chemik Police- Reale Mutua Fenera Chieri ’76