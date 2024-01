Champions League: Piacenza espugna Berlino e vince la Pool C

BERLINO (GERMANIA) – A Gas Sales Daiko Piacenza bastava vincere due set per avere la certezza del primo posto nella Pool C e non solo è stato raggiunto l’obiettivo ma da Berlino i biancorossi tornano a casa con la quinta vittoria consecutiva e il terzo 3-0 consecutivo. Vincendo il proprio girone Gas Sales Daiko Piacenza evita i play off e tornerà in campo in Europa per i Quarti di Finale della Cev Volley Champions League tra il 20 e 22 febbraio con la gara di andata e ritorno al 27 al 29 febbraio. La formazione biancorossa è tra le migliori otto squadre in Europa.

Ottimo impatto sulla partita di Gas Sales Daiko Piacenza, un primo set perfetto annichilisce Berlino che poi cerca di reagire nel secondo parziale ma sul filo di lana è superato dai biancorossi. Gas Sales Daiko Piacenza dopo la certezza di chiudere al primo posto il girone ruota un po’ di giocatori in campo e si rivede in campo Leal dopo quasi un mese e mezzo dall’infortunio al polpaccio della gamba destra. E con lui Andringa e Alonso. Grande Yuri Romanò che ha chiuso con 20 punti.

In avvio Lucarelli è in campo in posto 4 con Recine mentre Leal dopo il lungo infortunio torna in panca, Brizard e Romanò in diagonale, Caneschi e Simon al centro mentre Scanferla veste la maglia del libero.

La partenza a razzo di Gas Sales Daiko Piacenza (4-11) tramortisce Berlino: il turno in battuta di Romanò e poi quello di Brizard scavano un solco profondissimo tra le due squadre. I biancorossi in attacco non faticano più di tanto, il diagonale di Romanò vale il più nove per i suoi (11-20) e il muro successivo di Caneschi (11-21) è il quarto del set per la formazione piacentina. Il primo di una infinità di set point arriva con la diagonale strettissima di Lucarelli (13-24), Gas Sales Daiko Piacenza chiude alla terza occasione Romanò.

Piacenza spinge in battuta, due ace nel giro di pochi scambi valgono tre lunghezze di vantaggio (2-5) che diventano quattro poco dopo con il primo tempo di Caneschi (4-8). Berlino questa volta non demorde, trova colpi e misura, pareggia a quota 11 e poi per la prima volta nella serata si porta avanti (12-11) sull’errore in attacco di Recine. Il muro di Simon porta ai suoi due punti di vantaggio (14-16), Berlino ritrova la parità a quota 18 e il vantaggio sull’attacco out di Lucarelli (20-19), Piacenza ancora avanti con Lucarelli (20-21), dentro Leal in battuta sul 22 pari, il primo di due set point arriva con Simon (22-24), si va al cambio campo sul primo tempo di Simon.

Coach Anastasi mette mano alla panchina e cambia metà squadra: Andringa e Leal in campo per Recine e Lucarelli, Alonso per Simon. Parte forte Berlino (3-0), due ace di Romanò e Piacenza torna avanti (4-5) ma si vede costretta nuovamente a rincorrere (10-7) per poi impattare a quota 15 ed involarsi: 15-19 con due ace di Leal. Dentro Dias in battuta, punto di Romanò (16-21), Berlino qualche punto lo recupera (19-22), il primo di cinque match ball arriva con Romanò (19-24), chiude Andringa con un ace.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Daiko Piacenza)- « Sono molto soddisfatto, era una partita che volevamo giocare bene e quando ci riesci è una bella cosa per tutti. Il fatto di saltare un tur no di Champions League è molto positivo, stiamo giocando tantissimo, c’è un po’ di affaticamento e qualche piccolo problemino, Lucarelli è stato bravissimo a stare in campo, sono contento di aver ritrovato Leal, ci ha dato un grane contributo. La squadra ha avuto un ottimo atteggiamento in campo e questo mi rende ancora di più soddisfatto, aver vinto questo girone non è cosa da poco visto che era il più equilibrato ».

IL TABELLINO-

BERLIN RECYCLING VOLLEYS – GAS SALES DAIKO PIACENZA 0-3 (15-25, 23-25, 19-25)

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Tille 1, Schott 8, Tammemaa 7, Sotola 2, Carlè 6, Mote 1, Tsuiki (L), Malescha 4, Krick 4, Kessel, Stalekar, Dervisaj. Ne: Kowalski (L), Taht. All. Banks.

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Lucarelli 8, Simon 9, Romanò 20, Recine 3, Caneschi 6, Brizard 4, Scanferla (L), Leal 4, Alonso 3, Andringa 2, Dias. Ne: Hoffer (L), Gironi, Ricci. All. Anastasi.

ARBITRI: Ovuka, Cambrè.

NOTE: durata set 24’, 28’ e 25’ Tot: 77’.

MVP: Yuri Romanò (Gas Sales Daiko Piacenza)