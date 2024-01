Cev Cup: Milano cede anche in casa all'Aluron e saluta l'Europa

MILANO- L'Allianz Milano ci ha provato, ha lottato ma alla fine ha dovuto dire addio alla Champions League. Dopo lo 0-3 subito nella gara di andata in casa dell'Aluron CMC Warta Zawiercie la squadra di Piazza avrebbe dovuto vincere 3-0 o 3-1 per portare il discorso qualificazione ai quarti al Golden Set. Il tasso tecnico della squadra di Winiarski non ha dato scampo a Piano e compagni che si sono battuti ma alla fine hanno ceduto 0-3 (22-25, 22-25, 23-25) mancando nelle fasi finali dei set il guizzo decisivo.

Non sono stati sufficienti i 9 muri (10 in tre set) messi a segno da capitan Piano e compagni, che hanno trasformato l’opposto Butryn in un giocatore “normale”, anzi pure un po’ meno, visto il suo 33% in attacco con 7 punti nei due set giocati. Troppo basse le percentuali infatti in ricezione 39% con l’11% di palla perfetta e 4 ace subiti, contro il Warta che ha avuto Tavares sempre con la palla sulla testa per innescare anche i centrali e l’ottimo Kwolek. Onore quindi all’Aluron CMC Warta Zawiercie, che chiude con un doppio 3-0 la sfida contro Allianz Milano e ora si presenta da favorita per la fase finale della Cev Cup.

Roberto Piazza, fresco del prolungamento del contratto grazie all’accordo raggiunto in mattinata il presidente Lucio Fusaro, parte con Porro in diagonale con Reggers, Kaziyski e Ishikawa laterali, Piano e Loser al centro e Catania libero.Michal Winiarski mette il regista Tavares in diagonale con Butryn, Kwolek e Clevenot laterali, capitan Bieniek e Zniszczol al centro e Perry libero.

Ishikawa ha il braccio caldo e il suo primo attacco è nei tre metri per il 2-1. La partenza bruciante con tanto di break è però della squadra polacca. Vantaggio propiziato dal servizio di Kwolek e dal primo attacco di Butryn per il 2-5 con time out di coach Piazza. Ancora difficoltà in ricezione per Allianz, dentro Mergarejo su Kaziyski 2-7. Zniszczol chiude uno scambio lungo con difesa di Ishikawa e recupero di Porro. Sull’azione successiva un muro di Clevenot costringe Piazza al secondo time out ed è 4-10. Anche Butryn si regala un ace, poi manda out dalla seconda linea e torna sul taraflex Kaziyski per la battuta. Loser ferma Clevenot per il 10-15, ma il successivo servizio dell’argentino finisce fuori. Winiarski chiama il video check (che in Cev si dice Challenge) per un attacco out di Butryn, ma non c’è tocco a muro. Poi è capitan Piano a fermare l’opposto polacco per il 13-16 con time out Warta. Al rientro muro a uno di Porro su Clevenot, Reggers può continuare a servire fino al 15-17. Kaziyski mura due volte al centro, ma è ancora Zniszczol a chiudere il punto, con il nuovo +4 (15-19). Doppio cambio Allianz e doppio errore in attacco Zawiercie 18-19 con secondo time out, è un buon momento per Milano. La diagonale Porro-Reggers si ricompone sul 20-21. Kwolek fa un ottimo mani-fuori 21-23, poi sbaglia però il servizio. Primo setpoint Zawiercie chiuso da un muro su Reggers per il 22-25.

Secondo parziali con 6+1 invariati e Allianz Milano che rincorre ancora attaccata con il servizio e fermata a muro 2-5. Attacco di Kaziyski il Challenge conferma out senza tocchi del muro 2-6. Muro di Porro e Milano rosicchia un punto nel set che può già essere decisivo 5-7. Kwolek manda fuori ed è 9-11, ma sull’azione successiva Milano non chiude l’attacco. Un muro di Loser su Butryn vale il pareggio 11-11. Il turno di servizio di Kwolek è però foriero di un nuovo mini-break. Doppio cambio Milano sul 14-15 e il servizio di Kaziyski. Piano ferma Zniszczol, Allianz mette la testa avanti per la prima volta 16-15, Winiarski chiede tempo. Servizio di Clevenot, pareggio e sorpasso 16-18 con time out di Piazza. Ishikawa prova a ricucire in attacco, ma il suo servizio è out 19-21. Mani out di Butryn e Clevenot serve per il passaggio del turno. Ishikawa non ferma il braccio sull’attacco e con un doppio 22-25 l’Aluron CMC Warta Zawiercie si regala il passaggio di turno.

I due tecnici mischiano decisamente le carte nel terzo parziale, spazio quindi alle preziose seconde linee, per Milano dentro Zonta e Dirlic, Vitelli e Innocenzi, Mergarejo con Ishikawa e Colombo libero. Risponde il Warta con Kozlowski in diagonale con Gasior, Szalacha e Shamlewki al centro, Laba e Kwolek laterali e Gregorowicz libero. Si gioca in equilibrio rotto dal servizio di Kozlowski 8-9, ma Dirlic impatta con un gran diagonale. Muro di Vitelli, che va al servizio con Allianz davanti 20-19. Punto a punto fino alla fine. Time out di Piazza sul vantaggio polacco 20-21 e il servizio di Gasior che con un ace firma il 20-22. Primo matchpoint Warta sul 22-24, ma Dirlic dice no. Winiarski ferma il gioco, battuta di Innocenzi, chiude Kwolek 23-25.

I PROTAGONISTI-

Matteo Piano (Allianz Milano)- « Sono stati bravi lo sapevamo è stata un’occasione persa. In alcuni momenti non siamo stati forse abbastanza altruisti. Sono state poche palle di differenza nei due set, forse ci si doveva mettere un po’ di più a servizio della squadra. Ci sono delle volte che va tutto bene, altre devi cercare di incrementare quel bicchiere che non è pieno come lo vorresti ».

IL TABELLINO-

ALLIANZ MILANO – ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 1, Mergarejo Hernandez 5, Zonta 1, Catania (L), Vitelli 1, Reggers 7, Loser 4, Innocenzi, Piano 3, Ishikawa 7, Porro 2, Colombo (L), Dirlic 10. Non entrati. All. Piazza .

ALURON CMC WARTA ZAWIERCIE: Kwolek 17, Perry (L), Zniszczol 4, Schamlewski 3, Gregorowicz (L), Gasior 5, Tavares Rodrigues, Clevenot 8, Kozlowski, Bieniek 5, Butryn 7, Szalacha 3, Laba 6. Non entrati. All. Winiarski.

ARBITRI: Cormie, Kovacevic.

Durata set: 28’, 26’, 27’; tot: 81’.