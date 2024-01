Coppa Italia: domani si decidono le semifinaliste

Dopo due tie-break vinti in campionato contro Chieri e Roma, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita al Palaverde Il Bisonte Firenze. Una sfida da non sottovalutare, visto che le toscane hanno espugnato due volte il palazzetto trevigiano nella loro storia, vincendo in entrambe le occasioni al quinto set. La squadra di coach Parisi è in gran forma e nelle ultime partite ha avuto modo di scoprire il nuovo acquisto Kendall Kipp, subito integrata negli schemi ed MVP del match contro Trento. Dopo aver riposato lo scorso fine settimana, le pantere ritroveranno Cook e Fahr, con la squadra di coach Santarelli nuovamente al completo.

La vincente della sfida, incontrerà nella semifinale delle 15 di Trieste chi uscirà dal derby tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Due tie-break per le collinari negli ultimi due weekend, entrambi persi contro Conegliano e Milano, e due sconfitte con le cugine in stagione, ma guai a prendere sotto gamba la squadra di coach Bregoli, che la scorsa stagione si è piazzata davanti alle zanzare in classifica relegandole in CEV Challenge Cup. La squadra di coach Bernardi non perde in campionato dall’11 dicembre e, nonostante abbia ancora qualche problema di infortuni, ha ritrovato un’Akimova in forma smagliante nelle ultime uscite.

Dall’altro lato del tabellone, l’Allianz Vero Volley Milano, finalista dell’ultima Coppa Italia, accoglie tra le mura dell’Allianz Cloud l’Aeroitalia Smi Roma, detentrice della Coppa Italia di Serie A2. Sia la squadra di coach Gaspari che quella di coach Cuccarini hanno giocato cinque set lo scorso fine settimana: successo a Chieri per le milanesi, sconfitta in casa, ma contro Conegliano, per le giallorosse. La formazione della Capitale avrebbe l’opportunità di essere la prima neopromossa ad approdare in Final Four ma le meneghine potranno contare sull’infallibile Paola Egonu, imbattuta in Coppa Italia con 16 vittorie in altrettante partite disputate in tutte le gare della competizione.

Ultimo confronto quello che vedrà opposte la Savino Del Bene Scandicci e la Wash4Green Pinerolo, in programma alle 19. Le toscane devono sfatare il loro personale tabù: la squadra di coach Barbolini è stata eliminata ai Quarti di Finale nelle ultime tre edizioni della competizione, rimanendo puntualmente esclusa dalla Final Four. Le ragazze di coach Marchiaro, dopo la salvezza ottenuta sul gong della scorsa stagione, stanno disputando un ottimo campionato e vogliono sorprendere ancora, provando ad approfittare anche della stanchezza delle avversarie, reduci da cinque partite negli ultimi quindici giorni.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - IL BISONTE FIRENZE-

La stagione entra nel vivo con un match "dentro o fuori" che domani, mercoledì, sarà di scena al Palaverde per i Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa che si giocheranno in gara secca al Palaverde alle 20.30. Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley, prime al termine del girone d'andata, affronteranno l'ottava classificata, Il Bisonte Firenze. Chi vince avrà il pass per la Final Four di Coppa Italia Frecciarossa che è in programma il 17 e 18 febbraio a Trieste. La Prosecco DOC Imoco in campionato attualmente è prima in classifica con tutte vittorie, 17 su 17 gare giocate, un record messo a dura prova dagli ultimi due match vinti al quinto set dopo battaglie campali con Chieri (al Palaverde) e a Roma domenica scorsa. In grande spolvero anche la squadra toscana, ancora imbattuta nel 2024 dopo l'arrivo nel mercato invernale della nuova opposta USA Kendall Kipp, che ha propiziato le due vittorie esterne a Pinerolo e Bergamo e il recente netto successo casalingo con Trento. Coach Santarelli avrà la squadra al completo. Arbitri: Carcione e Rossi Ex e Precedenti: 27 gli incontri giocati nella storia tra i due club con 23 vittorie di Conegliano e 4 di Firenze. Tra queste proprio un match di quarti di finale di Coppa Italia nel 2017 (si giocava con formula andata e ritorno) per 3-2, ininfluente ai fini della qualificazione perchè all'andata le Pantere vinsero 3-0. In questa stagione un precedente con il netto 3-0 per la Prosecco DOC Imoco nella trasferta dell'11° giornata. Media: diretta video su www.volleyballworld.tv, in abbonamento. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Prima della partita scambio di maglie tra i Presidenti di Prosecco DOC Imoco Piero Garbellotto e il Presidente del Treviso Calcio Giangiuseppe Lucchese che sarà presente in tribuna a tifare Pantere con il capitano Simone Salviato, il DG Attilio Gementi e una delegazione di tesserati.

PRECEDENTI: 27 (4 successi Il Bisonte Firenze, 23 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Sarah Fahr a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo giocato due tie break consecutivi con in mezzo una gara tosta di Champions, abbiamo vinto le partite, ma abbiamo dimostrato di non essere proprio quelle che vogliamo, attraversando momenti di difficoltà durante tutte queste ultime partite. Per fortuna siamo usciti dalle difficoltà con carattere ottenendo due belle e sofferte vittorie, adesso però ci aspetta una partita differente, è un match dentro-fuori dove è vietato sbagliare. Vogliamo assolutamente conquistare l'accesso alla fase finale di Coppa Italia, ma dobbiamo meritarcelo giocando una partita molto migliore rispetto alle ultime uscite. L'avversaria è ostica, Firenze ha fatto un'ottima prima parte di stagione mettendo in difficoltà le grandi e ottenendo ottimi risultati, hanno anche inserito una nuova giocatrice che le aiuta in maniera importante, quindi dovremo giocare con la massima attenzione e dimostrarci pronte nel momento che conta. Nei quarti di Coppa Italia essendo una gara secca storicamente le sorprese non mancano, dobbiamo tenere bene a mente questa lezione e tenere la tensione alta, in questo ci aiuterà certamente giocare in casa di fronte ai nostri tifosi che ci aiuteranno come sempre a cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Nelle ultime partite abbiamo ruotato un po' la squadra dando anche riposo a qualche giocatrice che non era al meglio, ma domani si fa sul serio e ci sarà bisogno di tutte, quindi stringendo i denti siamo al completo per ottenere il risultato che vogliamo ».

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « É stato importante guadagnarci la possibilità di disputare i quarti di Coppa Italia, ma è ovvio che affrontiamo la squadra al momento più forte di questo campionato. Abbiamo una grande voglia di giocarcela, ma sappiamo che essendo una partita secca loro si presenteranno col miglior sestetto, con la necessità di vincere più velocemente possibile e di gestire al meglio le energie, considerando che poi sabato affronteranno Scandicci. Noi dovremo concentrarci bene sulle nostre cose, sapendo che quando Wo?osz ha palla in mano dovremo lavorare su alcune priorità e sopportare che le nostre scelte non siano subito efficaci: di là ci sono delle campionesse, che oltre alla fisicità hanno anche una grande tecnica, quindi dovremo cercare di mantenere l’atteggiamento corretto anche se le cose non si metteranno bene per noi. Le ragazze in questo momento hanno voglia di confrontarsi con tutti, e cercheremo di farle entrare in campo con la mente più libera possibile ».

IGOR GORGONZOLA NOVARA - REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Un altro derby, stavolta decisivo per l'accesso alla Final Four di Coppa Italia Frecciarossa: il tour de force della Igor Volley di Lorenzo Bernardi prosegue e domani sera, alle 20.30, al Pala Igor le azzurre sfideranno Chieri nei quarti di finale della competizione che assegna la coccarda tricolore. Il match, in diretta su Volleyball World TV, vedrà le formazioni contendersi uno dei quattro posti nell'atto finale in programma a Trieste il 17 e 18 febbraio. Buone notizie dall'infermeria novarese: con i recuperi ultimati di Cristina Chirichella e Anne Buijs, la Igor Volley arriva all'appuntamento senza defezioni.

PRECEDENTI: 15 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 11 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Rachele Morello a Igor Novara nel 2019/2020



Lorenzo Bernardi ( Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Ci aspetta una partita intensa, che mi aspetto che venga affrontata con il giusto spirito e la giusta attenzione, perché ci si gioca in una partita secca la qualificazione a un obiettivo, le finali di Coppa Italia, cui teniamo. Mi auguro che la città risponda come ha sempre fatto, per premiare quello che è il lavoro che ha fatto prima la società allestendo questo gruppo e poi la squadra con lo staff compiendo un cammino importante. In secondo luogo, per spingerci e sostenerci in una partita che, come detto, mette in palio tanto ».

Rachele Morello (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Arriviamo da un periodo davvero intenso. E' un mese con partite molto importanti e sono sicura che questo tipo di partite ci abbia permesso di continuare a migliorare. Infatti siamo in un momento positivo e di crescita. Gli scontri contro squadre importanti come Conegliano e Milano hanno dato ottimi segnali. Anche le partite con il Police, che erano sfide da dentro-fuori contro una squadra consolidata e forte, ci hanno permesso di fare uno step avanti. Siamo quindi abbastanza soddisfatti di questo periodo. Adesso arriva un'altra partita molto importante. Se riusciamo ad affrontarla come abbiamo fatto per gli ultimi scontri, credo potremo sicuramente giocarcela. In campo bisognerà continuare a spingere dal punto di vista del servizio, l'aspetto che secondo me in questo momento mette più in difficoltà le squadre che giocano contro di noi, e poi continuare a lavorare bene nella fase di break point, quindi dei collegamenti muro-difesa, un altro aspetto su cui stiamo lavorando molto e che sta dando risultati positivi. Presentarsi con la giusta aggressività ci permetterà di mettere Novara in difficoltà. Affrontiamo questa partita con buoni presupposti e una base di partenza molto buona ».

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO - AEROITALIA SMI ROMA-

Altro giro altra corsa per l'Allianz Vero Volley Milano attesa domani, mercoledì 24 gennaio, alle ore 20:30 (diretta Volleyballworld.tv) tra le mura amiche dell'Allianz Cloud, per la gara secca dei Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa. La prima squadra rosa del Consorzio punta a continuare il trend positivo mostrato nelle precedenti partite che vede le ragazze di coach Gaspari imbattute da dodici match consecutivi, dopo la vittoriosa trasferta di Chieri risoltasi solamente al tie-break. Orro e compagne puntano al sorriso per guadagnarsi il quinto pass della loro storia per la Final Four della coppa nazionale (Bologna 2018 e 2023, Busto Arsizio 2020 e Rimini 2021) fissata nel weekend del 17-18 febbraio a Trieste. La squadra di Gaspari vuole nuovamente esprimere con continuità il gioco frizzante e divertente visto spesso in questa stagione ed evitare i piccoli blackout visti nell'ultimo turno di campionato. Un solo precedente tra le due formazioni, quello nel girone d'andata della stagione corrente in cui le meneghine si imposero con un netto 0-3 al Pala Tiziano. Milano è alla settima partecipazione e per tre volte ha raggiunto la Semifinale: 2017-18 a Bologna (eliminata da Novara 3-2), 2019-20 a Busto Arsizio (eliminata da Busto 3-0) e 2020-21 a Rimini (eliminata da Conegliano 3-1) ed una volta la finale, lo scorso anno in cui l'Allianz Vero Volley Milano dovette cedere il passo a Conegliano (sconfitta 3-0). Dal punto di vista statistico, Milano potrà contare sulla solida ricezione del libero dominicano Brenda Castillo, attualmente al primo posto nella classifica delle "top receivers" del campionato con un fantastico 50,42% di ricezioni perfette, con anche la transalpina Helena Cazaute, terza con il 42,33%. Milano guida anche la classifica delle "best spikers" grazie a Paola Egonu, sempre più sola in vetta a quota 359, seguita dalla russa Akimova di Novara con 324 palloni messi a terra e da Isabelle Haak di Conegliano, terza con 316 punti realizzati. Passando a Roma, sempre guardando le stats, le capitoline si affideranno in attacco all'opposto albanese Erblira Bici, attualmente al sesto posto tra le migliori realizzatrici della massima serie con 274 punti.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Allianz Vero Volley Milano)

Marco Gaspari (Allenatore Allianz Vero Volley Milano)- « Il campionato italiano è sempre molto complicato se non si riesce sempre ad essere concentrati e aggressivi al 100% come mostrato da Roma contro Conegliano. In una stagione così lunga e compressa, squadre come quella capitolina sono pronte ad approfittare di un eventuale passo falso avversario. Vogliamo vincere per guadagnarci la final four di Trieste, ma bisogna essere attenti al loro gioco ordinato e preciso. Dovremo essere attenti noi sulla fase muro-difesa, limitando gli errori rispetto alla gara di Chieri ».

Jessica Rivero (Aeroitalia Smi Roma)- « Milano la conosciamo bene. Abbiamo già giocato contro di loro in campionato. È stato un tre a zero, ma devo dire che abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questo incontro di Coppa Italia. Veniamo dall’intensa sfida con Conegliano che nessuno si aspettava: c’è un po’ di stanchezza, ma sicuramente andiamo a Milano con tanta voglia di giocare al massimo. Siamo consapevoli del loro livello, ma abbiamo dimostrato di poter dare fastidio anche a squadre di alta classifica ».

SAVINO DEL BENE SCANDICCI - WASH4GREEN PINEROLO-

Un tabù da sfatare, un traguardo da raggiungere. Per la Savino Del Bene Volley il prossimo e imminente obiettivo si chiama “Final Four di Coppa Italia”. Un palcoscenico sul quale la società del patron Nocentini non si esibisce dalla stagione 2019-2020, un approdo che coach Barbolini non ha mai centrato da quando siede sulla panchina della Savino Del Bene Volley. Evidente dunque come la gara dei Quarti di Finale della Coppa Italia di Serie A1, in programma a Palazzo Wanny per le ore 19.00 di mercoledì 24 gennaio, sia una di quelle da non fallire per capitan Di Iulio e compagne. Monza, Busto Arsizio e Bergamo sono le tre rivali che nelle scorse edizioni hanno sbarrato la strada alla Savino Del Bene Volley, sempre sconfitta ai Quarti di Finale nelle ultime tre stagioni, sempre estromessa dalla Coppa Italia ancor prima di potersi presentare alle Final Four. Essere una delle migliori quattro formazioni italiane però è l'intenzione della Savino Del Bene Volley che, da testa di serie numero tre, ospiterà questo mercoledì il match contro la Wash4Green Pinerolo, testa di serie numero sei e alla prima storica partecipazione alla Coppa Italia di Serie A1. Per la Savino Del Bene Volley l'approdo alle Final Four passa proprio da una vittoria contro la squadra piemontese e poco importa se le ragazze di Barbolini fino ad oggi hanno dovuto affrontare un gennaio denso di appuntamenti. Le cinque partite disputate negli ultimi quindici giorni certo hanno consumato tante delle energie presenti nel serbatoio delle ragazze della Savino Del Bene Volley, che stanchezza o meno hanno però un unico progetto in mente, quello di rompere la “maledizione” della coppa nazionale.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Letizia Camera a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021, 2021/2022; Indre Sorokaite a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023



Massimo Barbolini (Savino Del Bene Scandicci)- « Dobbiamo concentrarci sulla sfida di mercoledì contro Pinerolo, si tratta della prima sfida dentro-fuori della nostra stagione. L'obiettivo di raggiungere le Finale Four negli ultimi anni è divenuto un po' tabù, almeno da quando sono a Scandicci. Ci giocheremo la qualificazione contro una squadra che sicuramente è una delle sorprese del campionato, una formazione che sta facendo molto bene, quindi sarà una sfida da preparare al meglio ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Mercoledì ci aspetta una partita di cui conosciamo sia la difficoltà sia la bellezza. Partita difficile da preparare, più facile da interpretare. È una partita da giocare con la massima spensieratezza, a tutto braccio cercando di sfruttare al massimo tutte le nostre occasioni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA-

Mercoledì: 24 gennaio 2024, ore 19.00



Savino Del Bene Scandicci - Wash4green Pinerolo Arbitri: Canessa, Verrascina



Mercoledì: 24 gennaio 2024, ore 20.30



Allianz Vero Volley Milano - Aeroitalia Smi Roma Arbitri: Saltalippi, Goitre

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Caretti, Cappello

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Carcione, Rossi