Trento-Monza e Perugia-Milano, fuori le finaliste

BOLOGNA -A tutto fuoco verso la Coppa con la coccarda tricolore. Dopo un turno infrasettimanale ricco di agonismo e colpi di scena, il gotha della pallavolo italiana si sta per trasferire all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). In programma nel weekend la Final Four Del Monte® Coppa Italia SuperLega . Domani, sabato 27 gennaio, il calendario della due giorni propone le Semifinali in gara unica con diretta Rai Sport.

In lizza le formazioni reduci dai Quarti di finale. Alle 16.00 l’Itas Trentino sfida la Mint Vero Volley Monza, mentre alle 18.30 la Sir Susa Vim Perugia si ritrova sotto rete con l’Allianz Milano. L’atto finale è previsto alle 15.45 di domenica 28 gennaio con diretta su Rai 2 (l’inizio gara sarà trasmesso solo su RaiPlay).

La kermesse è organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione col Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna e il Comitato Territoriale Fipav Bologna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. In arrivo, quindi, tre sfide da vivere tutte d’un fiato grazie anche alla novità del limite di 15 secondi per procedere alla battuta. Una norma per velocizzare il gioco e limitare il più possibile i tempi morti tra un’azione e l’altra.

Sabato, alle 16.00, i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e la Mint Vero Volley Monza, debuttante alla Final Four di Coppa Italia, cercano la lode nel faccia a faccia n. 30. Solo in tre occasioni il team brianzolo ha battuto i dolomitici, sempre in casa e sempre in campionato, l’ultima volta nella passata stagione. Nelle coppe, invece, i gialloblù non hanno mai fatto sconti al team lombardo eliminandolo nei Quarti in tre edizioni della Coppa Italia e sconfiggendolo 3-1 nella Finale di Supercoppa giocata nel 2021 all’Eurosuole Forum. Nella passata stagione la “bestia nera” Trento estromise il consorzio Vero Volley dalla corsa Scudetto nella serie dei Quarti di Finale. Giunti alla F4 grazie al 3-0 nel derby dell’Adige con Verona, gli uomini di Fabio Soli inseguono la loro quarta Coppa Italia, mentre il collettivo di Massimo Eccheli vuole scrivere la storia dopo aver eliminato Civitanova nel precedente turno. In campionato Trento continua a guidare la classifica e a dare chiari cenni di superiorità come nel caso del 3-0 inflitto a Milano. Umore opposto per i monzesi, che nel girone di ritorno hanno vinto un solo match, vengono dalla rimonta subita al tie break in casa contro Verona e devono valutare le condizioni dello schiacciatore Ran Takahashi. Nonostante l’ottimo momento psicofisico dei trentini, il gruppo brianzolo sa di poter giocare le sue carte. L’unico ex in campo è Gianluca Galassi, mentre coach Fabio Soli ha allenato Monza per un triennio. Il canadese Eric Loeppky cerca il punto n. 1000 dal suo approdo in Italia.

La Seconda Semifinale è in programma sabato alle 18.30. Con Angelo Lorenzetti al timone, la Sir Susa Vim Perugia ha già bissato i trionfi bianconeri in Supercoppa e nel Mondiale iridato. Ora i Block Devils, grazie anche al rientro graduale di Wilfredo Leon possono alzare l’asticella e puntare alla quarta Coppa Italia della loro storia dopo il passaggio a vuoto della scorsa stagione con comparsata in Semifinale e uscita di scena per mano di Piacenza.

Sul fronte opposto c’è l’Allianz Milano di Roberto Piazza, formazione che approda alle Semifinali per il terzo anno di fila e ha già dato prova più volte nella stagione in corso di aver centrato un salto di qualità nel gioco e nelle ambizioni. I precedenti globali tra le due squadre sono 27, con un bilancio di 20 vittorie degli umbri e di 7 successi dei giganti lombardi, l’ultimo nella stagione in corso grazie a una prestazione di grande tenacia al PalaBarton con epilogo al tie break. Un incrocio che suona come un campanello d’allarme per Simone Giannelli e compagni, che nelle mura amiche hanno incassato una sola sconfitta stagionale, quella con gli ambrosiani. Questa volta si gioca in campo neutro e Perugia ha alzato i giri del motore nell’ultimo periodo, ma resta un confronto aperto a sorprese. In campionato la Sir Susa Vim è seconda a tre lunghezze da Trento e viene dal 3-0 netto su Taranto, mentre l’Allianz è quinta, ma ha perso terreno nella corsa per il quarto posto dopo la sconfitta rimediata in tre set sul campo tricolore di Trento.

LE DUE SFIDE-

ITAS TRENTINO - MINT VERO VOLLEY MONZA-

PRECEDENTI: 29 (3 successi Mint Vero Volley Monza , 26 successi Itas Trentino)



EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Stephen Maar - 13 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Alessandro Michieletto - 13 punti ai 300 (Itas Trentino); Ran Takahashi - 22 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Rychlicki - 28 punti ai 300 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 3 punti ai 200 (Itas Trentino); Eric Loeppky - 8 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera Coppa Italia: Alessandro Michieletto - 10 attacchi vincenti ai 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 19 punti ai 300 (Itas Trentino); Stephen Maar - 9 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Eric Loeppky - 1 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 12 attacchi vincenti ai 1500 (Itas Trentino); Gianluca Galassi - 14 attacchi vincenti ai 1100 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Rychlicki - 17 punti ai 2300, 26 attacchi vincenti ai 2000 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 17 punti ai 500 (Itas Trentino); Ran Takahashi - 26 attacchi vincenti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 3 battute vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 3 punti ai 1200 (Mint Vero Volley Monza); Jan Kozamernik - 4 attacchi vincenti ai 600, 3 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza).

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Scendiamo in Emilia con l'obiettivo di prolungare il più possibile, ovvero sino a domenica, la nostra permanenza a Bologna. Sappiamo che non sarà semplice perché arrivati a questo punto della competizione tutte le squadre sono fortissime e preparate a dare il meglio in questa due giorni di grande volley. Siamo reduci da due Finali consecutive di Coppa Italia e vogliamo provarne a giocare un'altra ».

Arthur Szwarc (Mint Vero Volley Monza )- « Sono emozionato perché penso troveremo un'arena strapiena e l’atmosfera di un evento nazionale. È un evento completamente nuovo, l’ho scoperto realmente solo quest’anno. Ho visto qualche video del passato di questa manifestazione ed è un’esperienza bellissima, in cui si giocherà una grande pallavolo: sono onorato al pensare di essere anche io parte di tutto ciò ».



SIR SUSA VIM PERUGIA - ALLIANZ MILANO-

PRECEDENTI: 27 (7 successi Allianz Milano, 20 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Kamil Semeniuk - 22 attacchi vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Yuki Ishikawa - 23 punti ai 200 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 25 punti ai 100 (Allianz Milano); Oleh Plotnytskyi - 27 attacchi vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Matey Kaziyski - 28 punti ai 200 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 4 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Ferre Reggers - 9 punti ai 200, 30 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano).

In carriera Coppa Italia: Wilfredo Leon Venero - 26 punti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 27 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Matteo Piano - 9 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Jesus Herrera Jaime - 17 punti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Oleh Plotnytskyi - 3 punti ai 1700, 1 attacchi vincenti ai 1300 (Sir Susa Vim Perugia); Yuki Ishikawa - 32 punti ai 2500, 13 attacchi vincenti ai 2100, 5 battute vincenti ai 200 (Allianz Milano); Wilfredo Leon Venero - 35 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 40 punti ai 1600 (Sir Susa Vim Perugia); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Ferre Reggers - 9 punti ai 200, 30 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano).

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Mi aspetto un grande spettacolo perché saranno due Semifinali di altissimo livello. Per quello che ci riguarda, mi aspetto una Semifinale complicata e mi aspetto di soffrire tanto perché Milano ci ha insegnato questo. Affronteremo una squadra che non regala nulla, che ha un gioco ben definito, che non spreca un’azione, brava al servizio e che ti costringe a rigiocare più volte la palla. Dovremo essere bravi a non innervosirci ».

Paolo Porro (Allianz Milano)- « Contro Perugia è sempre una partita speciale e lo sarà anche nella Semifinale della Final Four della Del Monte® Coppa Italia. Loro sicuramente saranno agguerriti, devono cancellare i Play Off dell'anno scorso nei Play Off e anche la partita di campionato. Sappiamo che la Sir è una squadra incredibile, costruita per vincere. Però non dobbiamo dimenticarci chi siamo noi. Questo è il terzo anno consecutivo in cui accediamo alla Final Four, penso significhi qualcosa. A Bologna c'è sempre una bella cornice di pubblico, spero verranno tanti tifosi a sostenere Milano. Noi daremo il massimo come sempre, poi vedremo come andrà ».

FINAL FOUR DEL MONTE® COPPA ITALIA SUPERLEGA-

Sabato 27 gennaio 2024, ore 16.00



Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza



Sabato 27 gennaio 2024, ore 18.30



Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano

Domenica 28 gennaio 2024, ore 15.45

Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega