Challenge Cup: Monza aspetta il Galatasaray

MONZA- La Mint Vero Volley Monza è pronta a tornare in campo all'Opiquad Arena domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 20.00. Sul taraflex brianzolo, i ragazzi di Massimo Eccheli se la vedranno con il Galatasaray HDI Istanbul per la gara di andata della Semifinale di Challenge Cup 2024.

Sorridere nel primo match sarebbe certamente importante in vista della sfida di ritorno a Istanbul, il 6 febbraio alle ore 20.00 locali (18.00 italiane) e la Vero Volley ne è consapevole. I brianzoli dovranno essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali, dopo la storica finale di Coppa Italia disputata contro Perugia all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Nonostante la sconfitta contro gli umbri, la MINT ha mostrato in campo un buon gioco, riuscendo a mettere in difficoltà in diverse occasioni la squadra di Lorenzetti portandosi a casa anche il primo set nell'ultimo atto di una Coppa Italia da ricordare. Monza potrà affidarsi in questo primo match, alla coralità di squadra e alla solidità del suo muro-difesa, unita al grande cuore di una formazione che vuole raggiungere traguardi sempre nuovi. Ancora out lo schiacciatore giapponese Ran Takahashi, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato nel corso del match di SuperLega contro Verona.

Dall'altra parte la Mint Vero Volley Monza troverà l'agguerrita compagine turca, guidata dall'ex di turno Jan Zimmermann. Il palleggiatore tedesco è stato protagonista nella scorsa stagione con la maglia del Consorzio, sostituendo l'infortunato Kreling per tutto il corso del campionato 2022/23. Nessun precedente tra le due formazioni in gare ufficiali. Il Galatasaray, nel turno precedente, ha sconfitto la squadra portoghese del Fonte Bastardo, imponendosi per 3-0 alle Azzorre e 3-1 in Turchia. Top scorer per i turchi nel primo match l'opposto croato Jan Hadrava, autore di 16 punti, mentre in quella di ritorno il mattatore è stato lo schiacciatore serbo Nikola Mijailovic con 17 palloni messi a terra.

CEV CHALLENGE CUP SEMIFINALE DI ANDATA-



Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 20.00

Mint Vero Volley Monza - Galatasaray HDI Istanbul (TUR) Arbitri: Popovic, Caramez Pereira