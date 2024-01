Challenge Cup: Novara contro il Wiesbaden per arrivare in finale

Entrambe le formazioni arrivano all’appuntamento reduci da un successo in campionato: 1-3 a Trento per le azzurre, 3-2 in casa contro il Vilsbiburg (formazione affrontata da Novara nella decisiva sfida di Wevza Cup di settembre) per le tedesche, alla loro prima semifinale di una competizione internazionale. Wiesbaden ha ottenuto il pass per la semifinale eliminando nell’ordine le belghe del Roeselare ai sedicesimi (hanno saltato, per sorteggio, il primo turno), le turche del Galatasaray (formazione tra le più quotate in tabellone, superata dalle tedesche al golden set) e le greche del Paok Salonicco, con cinque successi e una sola sconfitta all’attivo.

Le parole di Sara Bonifacio-

« Siamo pronte a vivere una semifinale europea con l’entusiasmo che questo comporta ma anche con la volontà di trovare nel campo una valvola di sfogo e di riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, che ovviamente è stata dolorosa per noi. Non mi aspetto una sfida facile, se Wiesbaden è arrivata a questo punto, eliminando tra l’altro una formazione più quotata come il Galatasaray, non è certo per caso: mi aspetto una doppia sfida tirata e combattuta. Da parte nostra siamo pronte a lottare con le unghie e con i denti, andare avanti è un obiettivo importante per noi e per la società. Continuiamo a trovarci in condizioni un po’ di emergenza e servirà lo stesso atteggiamento visto a Trento: ognuna di noi dovrà ancora una volta mettersi al servizio della squadra. Dobbiamo essere pronte ad affrontare a testa alta momenti difficili, in una doppia sfida a eliminazione diretta le insidie sono sempre tante e dovremo fare ricorso a tutta la nostra pazienza e determinazione ».

CEV CHALLENGE CUP SEMIFINALE DI ANDATA-

Giovedì 1 febbraio ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara-Wiesbaden