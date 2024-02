Coppa Italia Femminile: Conegliano prima finalista

TRIESTE- Missione compiuta nella prima semifinale di Coppa Italia Frecciarossa per la Prosecco Doc Conegliano che in poco più di un’ora si sbarazza della mina vagante Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 Chieri, disinnescata da una prestazione di grande spessore della squadra di coach Santarelli in un PalaTrieste gremito di passione con una larga fetta di tifo gialloblù. Domani alle 14.15 in diretta su RAI 2 sarà per l’ottava edizione consecutiva finale per le Pantere contro la vincente della sfida suggestiva tra Milano e Scandicci.

Sestetti annunciati con le campionesse d’Italia che schierano dall’inizio Wolosz regista con Haak opposta, schiacciatrici le USA Plummer e Robinson Cook, centrali le azzurre Lubian e Fahr, libero Moki De Gennaro. Risponde coach Bregoli con l’ex Malinov in diagonale con la capitana Grobelna, al centro Zachaiou e Weitzel, schiacciatrici l’altra ex Omoruyi e Skinner, libero Spirito.

E’ Chieri ad uscire più lanciata dai blocchi di partenza, due aces di Grobelna mandano le piemontesi avanti 1-4, ma con le battute di Plummer e i colpi vincenti di una Fahr subito pimpante al centro il primo set diventa subito equilibrato (5-6). Il pareggio gialloblù arriva grazie a un’invasione di Omoruyi (7-7), ma un muro di Zachaiou riporta Chieri avanti di due lunghezze (7-9). Nuovo pareggio a quota 10 grazie a un “monster block” di Isabelle Haak, subito dopo Plummer la imita e a suon di muri Conegliano passa in vantaggio.

Con il punteggio favorevole la Prosecco DOC Imoco comincia a far funzionare il suo muro-difesa, ne beneficia Haak con due punti per il 13-10. Ora è Conegliano ad avere il pallino del gioco in mano, capitan Wolosz sale in cattedra velocizzando il gioco, Fahr va ancora a segno per il 15-12 e coach Bregoli chiama time out.

Entra Alessia Gennari per puntellare la seconda linea e le difese della parmigiana, i muri di Plummer (3 nel set!) e gli attacchi sempre puntuali di Haak (6 punti) danno ulteriore sprint al gioco gialloblù, la squadra di Santarelli con una Fahr scintillante (6 punti, 83% in attacco) prende il largo (19-13) e chiude senza patemi il primo set con il muro che sancisce il 25-18.

Anche nel secondo set è la Reale Mutua Fenera Chieri a partire più forte (6-8) grazie alla verve di Omoruyi e Grobelna, ma la squadra di coach Santarelli non si scompone e pareggia presto con la potenza offensiva di Kat Plummer, poi Haak alterna forza e delicati pallonetti e le Pantere sorpassano (11-9). De Gennaro e compagne non si fermano, ulteriore allungo (14-10) e Chieri accusa il colpo mentre la Prosecco DOC Imoco marcia decisa fino a un momentaneo blackout che dopo due errori costringe coach Santarelli al time out sul 16-14. Rientra Gennari per la difesa, poi anche De Kruijf al centro e la mossa della panchina gialloblù dà subito buoni risultati, anche grazie alle battute velenose di una Fahr ispirata (18-14). Grobelna non ci sta (18-16), ma “The Queen” De Kruijf risponde bene al centro. E’ il momento dello strappo decisivo, Moki De Gennaro copre il campo in difesa egregiamente assieme a Robinson Cook e Isabelle Haak (7 punti) con Kat Plummer (6 punti e 83% in attacco nel set, saranno 14 alla fine) come terminali non hanno rivali, fino al 22-16 che spiana la strada alla conquista del secondo set. “Kesh” colpisce anche in attacco nel finale, Haak spinge forte in battuta e il secondo parziale va in archivio con un netto 25-16.

Il terzo set ha come i primi due parziali una fase iniziale equilibrata, dove Malinov e compagne tengono il contatto con la corazzata gialloblù, ma stavolta la squadra di coach Santarelli mette le cose in chiaro dall’inizio con muro-difesa che continua a regalare a Wolosz contrattacchi che la capitana trasforma in “cioccolatini” solo da scartare per le sue attaccanti, specie Sarah Fahr in trance agonistica, praticamente inarrestabile per una Chieri che fatica a rispondere (11-6). Le Pantere ruggiscono per chiudere: Robinson Cook (10 punti alla fine)va bene a muro, Haak colpisce (15 punti alla fine) Fahr condisce la sua super prestazione con un ace e il vantaggio si dilata (15-7). Coach Bregoli prova a ruotare la sua panchina, ma la Prosecco DOC Imoco vuole chiudere velocemente, continua a spingere regalando spettacolo con le magie di Wolosz (particolarmente sollecitata Fahr che chiuderà alla grande, top scorer con 16 punti e 13/15 in attacco!) che strappano applausi al pubblico del PalaTrieste. Nel finale c’è una squadra sola in campo ed è la Prosecco DOC Imoco Volley che fa il vuoto e chiude sul velluto: 25-12 conquistando con pieno merito la finale della competizione che la vede trionfare da quattro edizioni in fila.

I PROTAGONISTI-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « A questa semifinale ci tenevo tantissimo e credo che le ragazze volessero fare la miglior prestazione possibile. Sappiamo che questo è un periodo molto tosto per noi, affrontavamo una squadra che ci ha già messo in difficoltà e che si era meritata questa final four. Loro hanno una rosa ampia che gli permette di giocare un’ ottima pallavolo. Noi venivamo da una settimana di eccellenti allenamenti ed ero convinto che avremmo approcciato la partita nel migliore dei modi. In campo si è vista una bellissima Conegliano. Per domani sono fiducioso, conosco il livello della nostra squadra, ma troveremo di fronte un avversaria certamente fortissima, chiunque uscirà vittoriosa dalla sfida tra Milano e Scandicci ».

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Abbiamo messo in campo l’atteggiamento sbagliato, forse nei primi 10 punti andava bene ma poi ci siamo perse. Queste non siamo noi. I complimenti a chi vince vanno sempre fatti, ma sicuramente noi oggi dobbiamo rimproverarci molto».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-0 (25-18, 25-16, 25-12)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO Haak 15, De Gennaro, Fahr 16, Lubian 2, Plummer 14, Robinson Cook 10, Wolosz 1, Gennari, Bardaro ne, Bugg ne, Lanier ne ,De Kruijf 3, Squarcini ne, Piani ne.All. Santarelli

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Malinov 1, Grobelna 11, Weitzel , Gray , Kingdon 2, Skinner 3, Spirito, Omoruyi 6, Morello, Anthouli 1, Jatzko ne, Zakchaiou 4, Kone ne, Rolando. All. Bregoli

ARBITRI: Simbari, Papadopol

Durata set: 24′,26′,21′

MVP: Sara Fahr (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 6.500