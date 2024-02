Champions League: Piacenza vince la battaglia con lo Jastrzebski

PIACENZA – Gas Sales Daiko Piacenza dopo oltre due ore di battaglia vince la gara di andata dei Quarti di Finale di Champions League. E torna alla vittoria dopo tre passi falsi in campionato. Contro lo Jastrezbski Wegiel si è vista una squadra che si è espressa su buoni livelli. Con un Romanò in campo debilitato da un attacco influenzale che lo ha colpito in mattinata, Piacenza ha saputo recuperare dopo un primo set perso e giocato con troppa tensione. Poi il muro ha iniziato a funzionare e così pure l’attacco, vinto il secondo parziale ai vantaggi, dopo aver annullato un set point agli avversari, e il terzo più nettamente, i biancorossi hanno alzato bandiera bianca nel quarto. Tie break sempre condotto da Gas Sales Bluenergy con Lucarelli, Mvp dell’incontro, a referto con 24 punti seguito da Leal con 18. Per i polacchi Patry è stato il migliore con 18 punti.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. Dall’altra parte della rete coach Mendez risponde con Toniutti e Patry in diagonale, Gladyr e Huber al centro, Fornal e Szymura alla banda mentre Popiwczak è il libero.

L’avvio è da incubo per Gas Sales Daiko Piacenza: 0-4 con due errori in attacco dei biancorossi, una battuta sbagliata e un muro subito. Coach Anastasi chiama subito time out, i biancorossi si avvicinano (6-8) ma faticano a trovare colpi e misura, la formazione polacca ringrazia e scappa anche grazie a due ace nel giro di pochi scambi (10-15). Il set ora si gioca punto a punto ma il break da parte di Gas Sales Daiko Piacenza per colmare il gap non arriva, fioccano invece gli errori in battuta da una parte e dall’altra, il primo di cinque set point per i polacchi arriva sulla battuta lunga di Caneschi, Jastrzebski chiude alla seconda occasione utile.

I primi punti del secondo set sono di Gas Sales Daiko Piacenza ma con tre muri consecutivi la formazione polacca prima impatta a quota 7 e poi si porta avanti di due lunghezze (7-9). Comanda lo Jastrzebski ma Piacenza tiene gli avversari nel mirino, dentro Gironi per Romanò, è parità a quota 16 e ancora a 17 e 18 con un colpo felpato di Simon. Il braccio di ferro continua, 19 pari con Lucarelli, il gran muro di Brizard porta avanti i suoi (20-19), nuovo punto biancorosso (21-19) e Mendez chiama time out. Al rientro in campo ace di Simon (22-19), Piacenza non chiude due contrattacchi, lungo linea di Patry (22-20) e time out di Anastasi. Il diagonale stretto di Lucarelli dice 23-21, i polacchi raggiungono la parità a quota 23 e subito hanno il primo set point sull’invasione aerea di Brizard (23-24), Lucarelli l’annulla. Il muro di Gironi porta il set point in casa biancorossa (25-24), battuta in rete di Lucarelli (25 pari), primo tempo di Alonso (26-25), nuova parità, Leal porta il terzo set point (27-26), Simon il quarto e il quinto (29-28), il muro di Alonso chiude il set.

Nel terzo parziale parte subito forte Gas Sales Daiko Piacenza, due block in consecutivi portano a sei le lunghezze di vantaggio (10-4), i biancorossi si sono sbloccati e i polacchi sono all’angolo, primo tempo di Alonso ed è 14-7 con Mendez che utilizza il secondo time out a disposizione. L’attacco di Gironi apre il muro avversario (18-10), i polacchi ritrovano colpi e misura, break di 40 che vale il meno quattro (18-14) con Anastasi a chiamare time out. Si scalda la partita, punto di Brizard e proteste dei polacchi (19-14), riparte a tutto gas Piacenza, Gironi e quindi Lucarelli (21-15), l’ace di Brizard riporta a sette lunghezze il vantaggi biancorosso (22-15), l’attacco out polacco consegna il primo di otto set point a Piacenza (24-16), chiude Lucarelli con un ace.

Nervi tesi in casa polacca, sul 5 pari del quarto set, arrivato con il muro di Alonso arriva anche un cartellino rosso per gli ospiti, punto a Piacenza (6-5), il set è tiratissimo sul 8 pari allungo polacco (8-10) sull’attacco out di Piacenza, ancora due errori, uno in battuta e l’altro in attacco, Jastrzebski ringrazia e si porta avanti di quattro lunghezze (10-14) con Anastasi a chiamare tempo. Il muro di Leal riporta ad una lunghezza Piacenza (16-17), ripartono gli ospiti (17-21), dentro Romanò per Gironi, il muro di Simon porta a due lunghezze lo svantaggio (19-21), nuovo block in biancorosso e avversari lì nel mirino (20-21). L’ace di Sclater vale il più tre (20-23), due colpi di Lucarelli ed è meno uno (22-23) con Mendez a chiamare tempo. Il set point è polacco (22-24), si va al tie break.

Romanò resta in campo, parte bene Piacenza (5-2), lo Jastrzesbki recupera (6-5), ci pensa Lucarelli per il 7-5 e poi l’attacco out di Patry manda le squadre al cambio campo con i biancorossi in vantaggio di tre lunghezze (8-5). Tre lunghezze che Piacenza mantiene (10-7) e diventano quattro con la pipe di Romanò (11-7), time out polacco. Errore in attacco degli ospiti (12-7), nuovo time out, pipe di Lucarelli (13-8), lo stesso schiacciatore brasiliano porta 5 match ball ai suoi (14-9), i polacchi ne annullano due (14-11) poi capitolano sull’attacco di Romanò.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Gas Sales Daiko Piacenza)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e dopo un primo set giocato con troppa tensione ci siamo liberati da alcune paure e la squadra ha giocato a tratti una ottima pallavolo. Quello che mi è piaciuto è stato il grande carattere messo in campo dai ragazzi, in alcuni momenti non siamo stati bravi ma tutti sono stati lì con la testa e abbiamo recuperato. Ora ci attende una difficile partita in Polonia, siamo pronti ».

IL TABELLINO-

GAS SALES DAIKO PIACENZA – JASTRZEBSKI WEGIEL 3-2 (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11)

GAS SALES DAIKO PIACENZA: Leal 17, Simon 10, Brizard 5, Lucarelli 24, Caneschi 1, Romanò 8, Scanferla (L), Gironi 7, Andringa, Alonso 8. Ne: Hoffer (L), Recine, Ricci, Dias. All. Anastasi.

JASTRZEBSKI WEGIEL: Gladyr 11, Toniutti, Fornal 11, Huber 13, Patry 18, Szymura 10, Popiwczak (L), Sclater 2, Skruders, Sedlacek. Ne: Markiewicz, Staporek, Mbaye, Jozwik (L). All. Mendez

ARBITRI: Aro (Finlandia), Kurtiss (Lettonia)

Durata set 24’, 40’, 27’, 31’,18’ Tot: 140’.

MVP: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Daiko Piacenza)

Spettatori 2033.