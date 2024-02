Champions League: Civitanova ospita l'HalkBank per chiudere i conti

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Settimana di fuoco per la Cucine Lube Civitanova tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca. Archiviato il passo falso casalingo in campionato contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, i vice campioni d’Italia si preparano ad affrontare due impegni ravvicinati che potrebbero valere un’intera stagione.

Mercoledì 28 febbraio (ore 20.30) i biancorossi scenderanno in campo all’Eurosuole Forum contro l’Halkbank Ankara per la gara di ritorno dei Quarti di Champions League, forti del 3-1 corsaro firmato la settimana scorsa in Turchia.

Domenica 3 marzo (ore 18), nell’ultimo turno di Regular Season, gli uomini di Chicco Blengini affronteranno una trasferta complicata al Pala Agsm AIM contro Rana Verona, team scaligero che ha un punto di ritardo e mira al sorpasso.

Tra i due match i tifosi di Lube nel Cuore faranno sentire tutto il loro supporto alla squadra nella serata di giovedì 29 febbraio a Villa Gazzani. Il ritrovo con i sostenitori darà ulteriore carica agli atleti in vista del grande finale della prima fase in campionato.

CHAMPIONS LEAGUE-RITORNO QUARTI DI FINALE- (andata Halkbank Ankara-Cucine Lube Civitanova 1-3)

Mercoledì 28 febbraio ore 20.30-

Cucine Lube Civitanova- Halkbank Ankara Arbitri: Cambré (Bel), Strandson (Est)