Champions League: l'Eczacibasi elimina Scandicci

FIRENZE-Termina la corsa in CEV Champions League della Savino Del Bene Scandicci: dopo la sconfitta rimediata al tie-break in Turchia, anche al Palazzo Wanny di Firenze la formazione toscana ha lottato sino al quinto set, ma ha dovuto arrendersi all’Eczacibasi Istanbul. La formazione turca vince il primo set per 27-25, la Savino Del Bene non demorde e conquista i due parziali successivi per 25-20 e 25-18. Nel quarto set, dopo un vantaggio iniziale delle toscane, l’Eczacibasi riacquista fiducia, mette la freccia sul finale e si porta sul 25-22. Durante il tie-break, la fatica si fa sentire nella meta campo della formazione locale: le turche allungano già dopo le prime battute e mantengono la distanza dalle avversarie lungo tutto il set, sino al definitivo 15-12 che decreta la fine del sogno europeo per la Savino Del Bene Scandicci.