Champions League: Trento-Civitanova derby tricolore

TRENTO -Tempo di semifinali per la 2024 CEV Champions League. Dopo la Main Phase e i quarti di finale, la massima competizione continentale per club prosegue con l’ultimo doppio turno di partite che porta alla Finale del 4/5 maggio (sede ancora da definire). Si sfideranno, in un derby fratricida Trentino Itas e Cucine Lube Civitanova ; Il match d’andata si giocherà mercoledì 13 marzo alla ilT quotidiano Arena di Trento. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30; diretta DAZN.

QUI TRENTINO ITAS- Conquistato domenica pomeriggio a Modena il 2-0 nei quarti di finale dei Play Off Scudetto, la formazione Campione d’Italia torna a dedicarsi alla sua avventura europea, preparandosi a giocare (a distanza di due anni) una semifinale di Champions League, guarda caso proprio contro una formazione italiana come le era già successo le ultime due volte (in quel caso contro Perugia). La Trentino Itas arriva all’appuntamento avendo vinto sette delle otto partite giocate nella competizione (unico ko al tie break con Resovia il 17 gennaio in casa). Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo del regista titolare Sbertoli e mettere a referto al suo posto il francese Garcia tesserato la scorsa settimana anche per questa manifestazione. Fra i quattordici giocatori a disposizione Nelli, D’Heer, Michieletto, Cavuto, Lavia, Rychlicki e Podrascanin hanno già disputato precedentemente una semifinale della competizione; gli altri sette sono tutti debuttanti a questi livelli.

QUI CUCINE LUBE CIVITANOVA- La Cucine Lube Civitanova è pronta a giocarsi una bella fetta di stagione nella semifinale di Champions League. Due sono le Champions League vinte dai biancorossi (2002 e 2019).

Nell’edizione 2023/2024 la Lube ha stravinto la Pool E collezionando cinque vittorie con il massimo scarto e una sconfitta al tie break. Un percorso valso l’accesso ai Quarti per la sesta stagione di fila. Turno superato grazie al successo esterno per 3-1 ad Ankara nel match d’andata e al bis tra le mura amiche con lo stesso risultato.

Dopo aver vinto la Champions League 2019, i vice campioni d’Italia sognano di tornare a giocare una Finale europea. Civitanova nelle ultime tre stagioni è sempre uscita ai Quarti. Per mano dello Zaksa tre anni fa, dello Jastrzebski due stagioni fa e nella passata edizione con l’Halkbank. Andando a ritroso, nella stagione 2019/20 la Lube vinse il Quarto di finale con il sestetto belga del Roeselare prima dello stop al torneo per la pandemia di Covid-19. In SuperLega Credem Banca capitan De Cecco e compagni vengono dalle due sconfitte contro Monza nella serie dei Quarti di finale Play Off Scudetto. Domenica 17 marzo (ore 18) è in programma Gara 3 all’Eurosuole Forum per riaprire la serie. Situazione più rosea per Trento, che ha vinto nettamente Gara 1 dei Quarti in casa contro Modena e ha espugnato il PalaPanini al tie break in Gara 2.

Le parole del tecnico della Trentino Itas Fabio Soli-

« Essere arrivati sino a questo punto della manifestazione ci rende orgogliosi, perché era uno dei nostri obiettivi; ora abbiamo l’intenzione di fare tutto il possibile per passare il turno. La squadra c’è e ha dimostrato di avere una connotazione ben precisa anche con Acquarone in cabina di regia. Di fronte ci troveremo una versione di Civitanova ancora più forte rispetto a quella che solitamente si vede in campionato, perché non dovrà limitare l’utilizzo dei giocatori stranieri nel proprio sestetto. Sappiamo che ci attende un compito particolarmente difficile, anche perché giocheremo la gara di ritorno in trasferta ma adesso guardiamo solo alla prima partita con l’obiettivo di mettere in campo quanto di meglio possiamo esprimere attualmente ».

Le parole di Alex Nikolov schiacciatore della Cucine Lube Civitanova-

« La chiave sarà cancellare le ultime due gare di campionato e tornare la squadra autoritaria che ha disputato una grande Champions con le sue certezze e la sua fame di vittoria. Cercheremo di fare del nostro meglio con il vantaggio che nelle rotazioni non si dovranno forzare gli incastri tra italiani e stranieri come in SuperLega. Faremo visita ai campioni d’Italia per affrontare un gruppo di grande qualità. Più si va avanti e più le difficoltà aumentano. Vogliamo resettare in fretta quanto avvenuto nelle prime gare dei Play Off per farci trovare pronti alla sfida con Trento, rivale con cui a volte abbiamo vinto e altre abbiamo perso riuscendo però a esprimere la nostra pallavolo. Sono sicuro che sarà una battaglia sportiva e spero tanto che la Lube si faccia valere. Ci giochiamo l’accesso alla Finalissima del torneo per Club più ambito, quindi l’intenzione è di dare tutto in Trentino! ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALE DI ANDATA-

Mercoledì 13 marzo, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) - Cucine Lube Civitanova (ITA) Arbitri: Ivaylo Ivanov (BUL) e Tudor Pop (ROU)