Champions League: Trento elimina Civitanova e va alle Superfinals

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Un primo set per carburare e rintuzzare la voglia di rimonta della Cucine Lube Civitanova la Trentino Itas si è distesa, ha conquistato il secondo e terzo set, ed ha messo in ghiaccio la qualificazione alle Superfinals di Champions League. Il risultato della semifinale di ritorno ha poi arriso ai padroni di casa che, sfruttando l'ingresso in campo delle seconde linee di Trento, ha orgogliosamente chiudere il match e la massima competizione europea con una vittoria. Il 3-2 (26-24, 20-25, 22-25, 25-18, 15-9) finale sorride dunque alla squadra di Soli ma i cucinieri sono usciti dal campo a testa alta alzando il proprio livello di gioco anche in vista della decisiva sfida dei Quarti di finale dei Play Off in programma domenica 24 a Monza.

Dopo solo un anno di assenza dunque la Trentino Volley sarà di nuovo protagonista della partita che assegnerà il titolo di Campione d’Europa. Ad affrontarla ci sarà ancora una volta una compagine polacca, come già accaduto nelle ultime due precedenti occasioni: in questo caso non i detentori del Kedzierzyn-Kozle (eliminati ai quarti), ma lo Jastrzebski Wegiel, già finalisti della passata edizione a Torino.

Quella che si giocherà in gara unica nel weekend del 4-5 maggio in una sede ancora da ufficializzare sarà la seconda Finale di una competizione fra le due formazioni, che prima di tale appuntamento si erano trovate di fronte anche in quella del Mondiale per Club 2011 a Doha (Qatar) con vittoria in quel caso dei gialloblù per 3-0.

La Cucine Lube padrona di casa parte con De Cecco al palleggio, Lagumdzija opposto, Yant e Nikolov schiacciatori, Anzani e Chinenyeze centrali, Balaso libero. La Trentino Itas inizia il match con Acquarone in regia, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto in posto 4, Kozamernik e Podrascanin al centro, Laurenzano liberoL’avvio è di tutto di marca trentina, con Lavia e Michieletto che riescono immediatamente la differenza in contrattacco (5-3 e 8-4), agevolati nel loro tentativo dagli errori dei padroni di casa. Dopo il time out di Blengini i gialloblù accelerano ancora (12-6) grazie ad un ace dello schiacciatore calabrese e ad un muro di Rychlicki su Yant; il tecnico cuciniero interrompe di nuovo il gioco e alla ripresa ottiene la risposta desiderata dai suoi, che con Lagumdzija si riportano sotto (14-12). Trento prova a scappare via di nuovo con Podrascanin (ace per il 17-13), ma successivamente la Lube si riavvicina con gli attacchi di Yant (17-17). Il finale si gioca punto a punto sino in fondo (20-20, 23-23); i Campioni d’Italia annullano con Rychlicki la prima palla set, ma cadono sulla seconda (26-24) proprio per una invasione a rete del suo opposto.

La Trentino Itas reagisce immediatamente dopo il cambio di campo (5-0 e 7-3), sfruttando la vena a rete di Michieletto e Podrascanin. I cucinieri faticano in ricezione si rifugiano in un time out ma in questo caso la riscossa dei marchigiani non si manifesta subito dopo, tant’è vero che i gialloblù viaggiano veloci (13-8 e 15-10), issati in avanti da Kozamernik e dallo stesso Alessandro. Civitanova, con Bottolo in campo per Yant, soffre in ricezione (21-16), risale sino al 22-18 con Anzani, prima di cedere sul 20-25 sotto i colpi ancora del centrale sloveno che mura lo stesso Bottolo.

Sull’onda dell’entusiasmo, la Trentino Itas inaugura bene il suo terzo periodo (7-3 e 10-7), grazie alla precisione a rete di

Lavia ed al grande contributo offerto da Michieletto. Lagumdzija, quasi da solo, a suon di ace e attacchi scrive la parità a quota 12, ma nel momento più difficile si scatena Kozamernik dalla linea dei nove metri (15-12). I gialloblù con gli errori dello stesso turco volano sul +5 (19-14) e gestiscono bene il margine sino al 22-25 (errore in battuta di Chinenyeze) che vale la qualificazione alla Finale.

Il resto della partita è accademia con la Cucine Lube Civitanova desiderosa di chiudere almeno con una vittoria la propria avventura nella Champions 2024. Trento rivoluziona il sestetto e lascia ai padroni di casa il pallino del gioco nel quarto e quinto parziale concedendo loro l’effimera soddisfazione di imporsi 3-2.

I PROTAGONISTI-

Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova)- « Non siamo partiti benissimo, ma quando recuperi nel primo set e vinci ai vantaggi, giocando bene, poi non puoi partire nel secondo 0-5. Abbiamo preso un break su una battuta float, abbiamo tirato una palla fuori col muro a uno. Dopo l’abbiamo ripresa, siamo stati lì e abbiamo commesso altre imprecisioni nel terzo set e, quindi, si è vista la differenza tra le due squadre. Ho detto ai ragazzi che questo deve essere un nostro punto di partenza perché giocare a questo livello ci serve per i Play Off. Ci serve per andare a Monza e vincere Gara 4 e poi tornare qui e fare lo stesso. Brucia, ma lo sport è così. Dormiremo male stanotte e da domani testa al blitz in Brianza ».

Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)- « Ci aspettavamo che la partita potesse essere complicata come effettivamente è accaduto e che Civitanova potesse esprimere la sua miglior pallavolo. Siamo però stati bravissimi a mettere il gruppo davanti ad ogni cosa, a a saper soffrire e a trovare le soluzioni di gioco nel corso della partita, accettando le nostre imperfezioni. Abbiamo offerto una pallavolo efficace con un’idea precisa di squadra, caratteristiche che ci accompagnano dall’inizio della stagione e su cui faremo ancora leva ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 3-2 (26-24, 20-25, 22-25, 25-18, 15-9)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Thelle 1, Motzo 2, Bisotto (L), Balaso (L), Zaytsev 1, Lagumdzija 15, Nikolov 19, Diamantini, De Cecco 2, Anzani 11, Bottolo 9, Larizza 2, Yant Herrera 8. Non entrati. All. Blengini.

ITAS TRENTINO: Nelli 6, D’Heer 4, Kozamernik 8, Michieletto 14, Cavuto 3, Pace (L), Berger 2, Rychlicki 7, Magalini 6, Laurenzano (L), Lavia 12, Podrascanin 8, Garcia, Acquarone 2. Non entrati. All. Soli.

ARBITRI: Koutsoulas, Muha.

Durata set: 32’, 24’, 30’, 22’; 15’; tot: 123’