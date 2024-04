Parte la Coppa Italia di A2 Maschile

ROMA - Al via l’innovativa Del Monte® Coppa Italia Serie A2 con calendario parallelo ai Play Off A2 Credem Banca . In programma nel fine settimana Gara 1 degli Ottavi al meglio dei tre incontri. In lizza in questo primo turno sono le squadre classificate tra l’ottavo e il dodicesimo posto a fine Regular Season e i tre team usciti nei Quarti dei Play Off Serie A2 Credem Banca. I giochi si aprono domani, sabato 13 aprile (ore 20.30), con la sfida tra la Tinet Prata di Pordenone e WOW Green Aversa. Domenica 14 aprile, alle 17.00, la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo incrocia l’Abba Pineto, mentre alle 18.00 si confrontano Consoli Sferc Brescia con Conad Reggio Emilia e Kemas Lamipel Santa Croce contro Pool Libertas Cantù. Al termine della serie, Grottazzolina (vincitrice della Regular Season) e le formazioni vittoriose nei Quarti di finale Play Off A2 Credem Banca affronteranno nel prossimo turno le vincitrici degli Ottavi.

Sabato, alle 20.30, la Tinet Prata di Pordenone, quinta a fine stagione regolare e uscita dai Play Off per mano di Ravenna, ospita la WOW Green House Aversa, decima in graduatoria al termine del girone di ritorno. Si tratta dell’esordio assoluto nel trofeo di categoria per il team friulano, che nel 2022 ha vinto il trofeo di A3 in finale contro Grottazzolina, e della seconda partecipazione per il sestetto campano dopo l’uscita di scena nei Quarti 2016/17 contro Mondovì. La Tinet ha vinto gli unici due precedenti con la Wow Green House, che al PalaCrisafulli ritrova da rivale un fresco ex, Dario Iannaccone. Tra i padroni di casa Alessio Alberini è alla gara n.200 in carriera, tra gli ospiti Andrea Argenta ha nel mirino i 2500 punti (-4).

Domenica, alle 17.00, la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo deve somatizzare l’uscita di scena ai Play Off contro Porto Viro, anche perché il team piemontese si era classificato secondo al termine della Regular Season. Al Palasport si presenta l’Abba Pineto, squadra che si è salvata per due punti chiudendo in dodicesima posizione. Il bilancio dei precedenti è di una vittoria per parte. La Puliservice, che nel 2020/21 uscì in Semifinale dalla Coppa di A2/A3 e ritrova da rivale Andrea Santangelo, è alla terza partecipazione al trofeo di A2 dopo lo stop in Finale di due anni fa contro Reggio Emilia e l’uscita nei Quarti dello scorso anno contro Vibo. Gli abruzzesi, che detengono in bacheca una Coppa e una Supercoppa di A3, sono alle terza partecipazione alla Coppa di A2 dopo le Finali perse con Taviano (2005/06) e Milano (2006/07).

Fuori dai Play Off di A2 nei Quarti dopo le battaglie sportive con Siena, la Consoli Sferc Brescia, sesta a fine Regular Season, alle 18.00 di domenica riceve la visita della Conad Reggio Emilia, che quest’anno si è dovuta accontentare dell’undicesimo posto in classifica. Curioso l’equilibrio tra i due team, con 9 vittorie a testa nei 18 precedenti in Serie A e un ex per parte nei roster, ovvero Roberto Cominetti e Mattia Catellani. I Tucani vantano due partecipazioni alla Coppa Italia di A2/A3 con sconfitta in Finale nel 2019/20 nel derby contro Bergamo, mentre sono alla terza partecipazione alla Coppa di A2 dopo le uscite nei Quarti e in Semifinale. La Conad vanta in bacheca la Coppa di A2 vinta nel 2022 contro Cuneo, mentre è uscita nei Quarti nell’altra presenza alla medesima competizione ed è arrivata in Semifinale nella Coppa di A2/A3. Stefano Ferri è a caccia del millesimo attacco vincente in carriera.

Sfida numero 16 in arrivo, alle 18.00 di domenica, tra Kemas Lamipel Santa Croce e Pool Libertas Cantù, con i toscani avanti per 9 vittorie a 6 nei precedenti incroci. Entrambe le rivali hanno mancato la qualificazione ai Play Off Serie A2 Credem Banca chiudendo la stagione regolare, rispettivamente, all’ottavo e al nono posto in classifica. Un ex per parte nei gruppi squadra, ovvero il regista Manuel Coscione e il tecnico Alessio Zingoni. I Lupi sono degli habitué della Coppa Italia avendo partecipato più volte al trofeo di A1, A1/A2 e di A2, conquistando anche due coppe di categoria nella seconda serie nazionale. Importante la vittoria nella Finalissima del 2010/11 contro la Marcegaglia Ravenna, gara che era stata preceduta dall’exploit del 2004/05 nella Finale contro Corigliano. Quinta partecipazione alla Coppa di A2 dei canturini, che nella passata stagione hanno superato pe la prima volta i Quarti per poi uscire in Semifinale contro Castellana Grotte.

IL PROGRAMMA DI GARA 1 DEGLI OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA A2 MASCHILE-

Sabato 13 aprile 2024, ore 20.30



Tinet Prata di Pordenone – WOW Green House Aversa Arbitri: Mesiano, Galteri

Domenica 14 aprile 2024, ore 17.00



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Abba Pineto Arbitri: Cavicchi, Marigliano

Domenica 14 aprile 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Conad Reggio Emilia Arbitri: Cecconato, Manzoni

Domenica 14 aprile 2024, ore 18.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantù Arbitri: Sabia, Pernpruner