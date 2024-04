Coppa Italia A2: vincono Cantù, Cuneo e Brescia

ROMA- Nelle tre partite degli ottavi della Coppa Italia di A2 da registrare un solo colpo esterno quello messo a segno dalla Pool Libertas Cantù al Pala Parenti contro la Kemas Lamipel Santa Croce. Nette vittorie casalinghe per 3-0 sia per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo contro l’Abba Pineto che per la Consoli Sferc Brescia al cospetto della Conad Reggio Emilia. Stesso risultato lo aveva centrato ieri la Tinet Prata di Pordenone contro la WOW Green House Aversa . Il 20 e 21 aprile si giocherà Gara 2.

LE TRE SFIDE-



PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – ABBA PINETO-

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si porta avanti nella serie di due gare su tre degli Ottavi della DelMonte® Coppa Italia vincendo 3-0 in casa contro Pineto. Una partita per nulla scontata, con un secondo e terzo set giocati punto a punto. Bene i cuneesi al servizio, altrettanto gli abruzzesi a muro. Sabato 20 aprile alle 20.00 si scenderà in campo a Pineto per Gara 2; diretta gratuita su Volleyball World TV.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Douglas schiera: Paris palleggio, Santangelo opposto, Basso e Nikacevic al centro, Di Silvestre e Panciocco schiacciatori; Sorgente (L).

Partenza sprint per i padroni di casa che sul 6-1 porta al primo time out da parte di Pineto. Loglisci al posto in Panciocco in attacco. Sul 20-13 entra Bristot al servizio per Volpato, che tuttavia termina in rete e manda Santangelo, ex di giornata, dai nove metri avversari. Doppio cambio per coach Douglas con Frac e Mignano in campo al posto di Paris e Santangelo (22-16). Entra Gottardo al posto di Dukic in seconda linea. L’ace di Codarin vale il 25-16 del primo set.

Inizio equilibrato, poi Cuneo conquista un +6 di gap e coach chiama il primo time out del secondo set (11-5). Un ottimo turno alla battuta di Di Silvestre fa rimontare e passare avanti Pineto, ma i biancoblù rimettono di nuovo tutto in parità (13-13). Dentro Bristot per Jensen nel ruolo di opposto. Un gioco punto a punto. Sul 16-17 rientra Jensen. Cuneo torna avanti e sul 21-19 Gottardo entra per Dukic. Coach Battocchio sul 21-22 chiama il time out. Sul 23 pari Capitan Botto al servizio, non tiene la ricezione di Pineto ed è Slash per Jensen. Poi il set si chiude 25-23 con un errore in attacco degli abruzzesi.

Parte con un gioco punto a punto il terzo set e prosegue così fino alla fine. L’ace di Jensen sul 20-18 vale il primo +2 e anche il time out per Pineto. Due errori ed è di nuovo parità (20-20). La chiude sul 25-22 Jensen in attacco.

MVP di serata Marin Dukic premiato da Gabriele Costamagna di Bellerofonte. Premio Fair Play all’ex di giornata, Andrea Santangelo, omaggiato di una bottiglia 958 Santero Wines e consegnata dal DG Davide Bima.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice S.Bernardo Cuneo)- « E’ stata una settimana molto difficile, per fortuna i ragazzi sono stati bravi a rimettere testa sul lavoro da fare. Dobbiamo ancora migliorare qualcosina per andare avanti in questa Coppa».

Cezar Douglas Silva (Allenatore Abba Pineto)- « Dopo tre settimane di soli allenamenti era difficile mantenere il ritmo-gara, in particolare su quegli aspetti tecnici come il colpo d’attacco, il colpo di battuta o la ricezione. Abbiamo sofferto principalmente nel primo set come ci aspettavamo. Negli altri due le cose sono andate un po’ meglio, ma comunque quando Cuneo ha spinto in battuta siamo andati in difficoltà, senza riuscire a trovare con continuità il cambio-palla, situazione che invece nei mesi precedenti aveva funzionato abbastanza bene. Prendiamo appunti su questa gara, soprattutto sotto il profilo tattico, e ci prepariamo a tornare in palestra per lavorare e preparare gara-2, sabato prossimo e davanti al nostro pubblico. Ci proveremo. Sappiamo che non è finita ».

IL TABELLINO-

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO – ABBA PINETO 3-0 (25-16, 25-23, 25-22)

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Botto 5, Codarin 8, Jensen 20, Dukic 14, Volpato 9, Giordano (L), Gottardo 0, Bristot 0, Staforini (L). N.E. Colangelo, Giacomini, Andreopoulos, Cioffi. All. Battocchio.

ABBA PINETO: Paris 1, Di Silvestre 4, Basso 4, Santangelo 17, Panciocco 9, Nikacevic 6, Pesare (L), Mignano 0, Sorgente (L), Jeroncic 0, Frac 0, Loglisci 2. N.E. Msatfi, Marolla. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Cavicchi, Marigliano.

Durata set: 23′, 32′, 29′; tot: 84′.



CONSOLI SFERC BRESCIA – CONAD REGGIO EMILIA-

Primo turno di Coppa Italia che non crea problemi alla Consoli Sferc Brescia, vittoriosa in tre set su una Conad che si affida ai giovani, anziché ai titolari esperti. La Consoli fa solo fatica a tratti a tenere la concentrazione in un match non scandito dall’usuale ritmo gara e neppure dalla solita tensione agonistica. La sintesi della partita è nel divario a muro: 12 block a 5, 7 dei quali di Erati, MVP My Spritz assieme a Guerrini per gli avversari, giovanissima e combattiva banda. Gara di ritorno a Reggio Emilia domenica 21 aprile.



Brescia scende in campo con Tiberti e Klapwijk, Abrahan e Cominetti a banda, Candeli e Erati al centro, con Pesaresi libero.



Fanuli sceglie di partire con il roster più fresco e schiera Sperotto in diagonale con Gasparini, Guerrini a banda con Suraci, Caciagli e Sesto al centro con Pochini libero.





Brescia parte forte col servizio di Tiberti (5-0); Suraci sorprende la ricezione di casa e aCcorcia, come il giovanissimo Guerrini, bravo a farsi spazio in mezzo al muro di casa (9-7). Reggio non arretra e approfitta dei regali dei tucani dai nove metri; nonostante il muro di Klapwijk (16-13), è ancora Guerrini a tenere i suoi in scia con un buon turno al servizio (17-16). L’ace di Cominetti dà la spinta finale e poi ci pensa Abrahan a chiudere il parziale 25-18.





I muri di Erati spengono le velleità avversarie e, in un set che non trova gran ritmo, Klapwijk piazza due ace filati che fan volare i tucani 12-6. La Conad riesce a restare incollata sbagliando meno dei padroni di casa, che staccano la corrente agonistica e si fanno agganciare a 19. Tocca soffrire più del dovuto in un finale raddrizzato dal primo tempo di Candeli e dall’ennesimo block di Erati (25-23).



La Consoli rimette in ordine i pensieri e parte come ha finito, con i muri di Alex Erati che valgono il 4-0 e il 12-6. Torchia e Sperotto lasciano il campo sul 14-7 a Pochini e Catellani. Preti entra e fa due ace (19-11), ma i tucani viaggiano a pieno regime e, nonostante il bravo Guerrini si tolga la soddisfazione di murare due volte Klapwijk, chiudono senza ulteriori patemi. Tocca all’MVP Erati piantare l’ultimo chiodo in primo tempo (25-17).



I PROTAGONISTI-

Nicola Candeli (Consoli Sferc Brescia)- « Bella vittoria in casa che ci voleva per riprendere il ritmo in vista di una Coppa Italia in cui cercheremo di raggiungere il miglior risultato possibile. Sapevamo di dover partire spingendo, lo abbiamo fatto ed è andata bene ».

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Sono un po’ rammaricato per il finale del secondo set; potevamo essere più lucidi in alcune situazioni, anche perché si è chiuso 25-23. Abbiamo avuto la palla per pareggiare e andare avanti e poi forse nel terzo abbiamo pagato l’attitudinale del finale di set. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti a Reggio, domenica, davanti ai nostri tifosi ».



IL TABELLINO-

CONSOLI SFERC BRESCIA – CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (25-18, 25-23, 25-17)-

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Gavilan 14, Candeli 9, Klapwijk 8, Cominetti 10, Erati 13, Braghini (L), Sarzi Sartori 0, Ferri 0, Franzoni 0, Ghirardi 0, Pesaresi (L). N.E. Bettinzoli, Mijatovic. All. Zambonardi.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 2, Suraci 8, Sesto 2, Gasparini 5, Guerrini 15, Caciagli 3, Preti 2, Catellani 1, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 0. N.E. Mariano, Bonola, Marks. All. Fanuli.

ARBITRI: Cecconato, Manzoni.

Durata set: 23′, 25′, 24′; tot: 72′.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – POOL LIBERTAS CANTÙ-

Gara 1 degli Ottavi di Finale di DelMonte® Coppa Italia tra Kemas Lamipel Santa Croce e Pool Libertas Cantù finisce al tie-break, con i canturini andati sotto 2-0 nel conto set, e che trovano la forza di recuperare e ribaltare il risultato, espugnando il PalaParenti per la seconda volta in questa stagione.

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Lorenzo Magliano schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Michele Bulleri risponde con Manuel Coscione al palleggio, Klistan Lawrence opposto, Simone Parodi e Karli Allik in banda, Antonio Cargioli e Pardo Mati al centro, e Luca Loreti libero.

Inizio shock nel primo set del Pool Libertas: Allik è scatenato, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (5-0). Al rientro in campo due errori da parte dei canturini permettono alla Kemas Lamipel di allungare (9-3). La ricezione canturina continua a soffrire (13%di perfetta nel parziale), Lawrence mette a terra la palla del +10 esterno (16-6). E’ lo strappo decisivo: Cantù non riesce a recuperare, e chiude un muro di Colli su Quagliozzi (25-16).

A inizio secondo set un attacco di Monguzzi segna il primo doppio vantaggio esterno del match (4-6), ma la Kemas Lamipel prima impatta a quota 7 con Lawrence, poi allunga con il turno al servizio di Allik, che convince Coach Denora Caporusso a fermare il gioco (13-10). Al rientro in campo lo schiacciatore estone continua a martellare dai nove metri, e abbandona il servizio al termine del parziale di 6-0 (condito da 3 ace) che risulterà essere decisivo (da 9-10 a 15-10). Si lotta palla su palla, il Pool Libertas torna sotto con un ace di Gamba (23-21), ma non riesce a ricucire lo strappo. Chiude una battuta in rete di Galliani (25-22).

Nel terzo set spazio ad Andrea Bacco per Lorenzo Magliano. L’inizio è pieno di ribaltamenti di fronte (4-6, 8-7, 9-11, 14-13), e si lotta punto a punto fino all’errore in attacco di Allik che convince Coach Bulleri a fermare il gioco (17-19). Al rientro in campo un ace dello schiacciatore estone rimette il punteggio in parità a quota 19. Gamba prima conquista il set point per i suoi (22-24), poi mette a terra la palla che chiude il parziale (23-25).

A inizio quarto set la Kemas Lamipel prova ad allungare con una pipe di Colli (7-5), ma Monguzzi alza il muro e ribalta il risultato (7-8). Il Capitano suona la carica, ed è lui a mettere a terra la palla del +3 (8-11). Il neo-entrato Gatto piazza un ace e riporta sotto i suoi (11-12). E’ di nuovo Monguzzi a piazzare il muro del +3 su Allik, e Coach Bulleri vuole parlarci su (13-16). Galliani prima mura la pipe di Allike, poi piazza l’attacco che porta i suoi a +5 (17-22). E’ lo strappo decisivo: Cantù ribatte a Santa Croce ad ogni pallone, e un attacco di Gatto confermato fuori dal videocheck manda la sfida al tie break (19-25).

A inizio quinto e decisivo set Aguenier lancia i suoi (1-3), e viene ben coadiuvato da Gamba (3-6). Allik, però, piazza due ace consecutivi che mettono il punteggio in parità a quota 8, e Coach Denora Caporusso vuole parlarci su. Galliani e Gamba rilanciano l’azione del Pool Liberta, ed è il turno di Coach Bulleri di fermare il gioco (8-10). Pedron si guadagna il turno al servizio con una magia di prima intenzione, e lascia la zona di battuta sul +4 esterno (9-13). E’ lo strappo decisivo: una battuta out di Lawrence, una pipe di Allik lunga senza tocco del muro, e il match finisce a favore degli ospiti (10-15).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora Caporusso (Allenatore Pool Libertas Cantù) « L’inizio è stato traumatico: ce l’aspettavamo perché stare fermi per circa venti giorni non era facile. Loro erano nelle nostre stesse condizioni, ma hanno dalla loro parte il fattore campo che fa tanto in queste situazioni, anche vedendo i risultati delle altre partite dove le squadre di casa hanno vinto 3-0. Siamo stati bravi a crescere un fondamentale alla volta: nel primo set non ha funzionato per niente la fase di cambiopalla a partire dalla ricezione; nel secondo siamo cresciuti in attacco ma in ricezione abbiamo continuato a faticare. Purtroppo con l’assenza di Ottaviani sapevamo che questo sarebbe stato un fondamentale in cui avremmo sofferto. Poi siamo stati bravissimi a crescere anche in quello, oltre che a muro e difesa. Veramente, ci siamo aggrappati con le unghie e con i denti, e siamo stati molto bravi. Ora abbiamo ‘ribaltato’ un po’ il fattore campo, e ci giocheremo il passaggio del turno domenica in casa. Sappiamo che è ancora lunga perché Santa Croce è una squadra molto forte. Ci vediamo domenica! ».

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – POOL LIBERTAS CANTÙ 2-3 (25-16, 25-22, 23-25, 19-25, 10-15)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 1, Allik 18, Mati 11, Lawrence 16, Colli 14, Cargioli 6, Gabbriellini (L), Parodi 2, Brucini 0, Russo 0, Gatto 2, Giannini 0, Loreti (L). N.E. Petratti. All. Bulleri.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Pedron 1, Magliano 6, Aguenier 8, Gamba 28, Galliani 14, Monguzzi 9, Ottaviani (L), Butti (L), Gianotti 0, Quagliozzi 1, Bacco 4, Picchio 0. N.E. Rossi. All. Denora Caporusso.

ARBITRI: Sabia, Pernpruner.

Durata set: 23′, 30′, 26′, 24′, 17′; tot: 120′.

I RISULTATI-

Kemas Lamipel Santa Croce-Pool Libertas Cantù 2-3 (25-16, 25-22, 23-25, 19-25, 10-15); (Serie 0-1)

Prata di Pordenone-WOW Green House Aversa 3-0 (25-13, 25-22, 25-21) Giocata ieri; (Serie 1-0)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo -Abba Pineto 3-0 (25-16, 25-23, 25-22); (Serie 1-0)

Consoli Sferc Brescia-Conad Reggio Emilia 3-0 (25-18, 25-23, 25-17); (Serie 1-0)

GARA 2-21/04/2024 Ore: 18.00-

Pool Libertas Cantù-Kemas Lamipel Santa Croce;

WOW Green House Aversa-Prata di Pordenone;

Abba Pineto-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Si gioca 20/04/2024 ore 20:00;

Conad Reggio Emilia-Consoli Sferc Brescia