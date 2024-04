Coppa Italia A2: Brescia-Reggio Emilia per un posto nei Quarti

BRESCIA-Manca solo un tassello al tabellone dei Quarti di finale della Coppa Italia Del Monte® Serie A2. Domani, domenica 28 aprile, alle 18.00, la Consoli Sferc Brescia e la Conad Reggio Emilia si affronteranno al San Filippo per Gara 3 degli Ottavi. I Tucani hanno vinto il primo round in casa con il massimo scarto, mentre il team reggiano si è rifatto nella seconda gara imponendosi 3-1 tra le mura amiche. La prossima sarà una sfida senza appelli. Chi riuscirà a imporsi in Lombardia accederà al turno successivo (andata/ritorno con la regola del Golden Set) contro la già qualificata Emma Villas Siena. Nell’ultimo match, giocato al PalaBigi, la Conad ha brillato al servizio e si è rivelata più costante in attacco, nonostante l’exploit tra i bresciani di Niels Klapwijk (23 punti). In Gara 3 il fattore campo e l’aspetto mentale potrebbero giocare un ruolo rilevante.