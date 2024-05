Volley, Trento travolge il Wegiel e vince la sua quarta Champions League

Finale mai in discussione

L'ultimo trionfo europeo dell'Itas era datato 2011, poi erano arrivate le brucianti sconfitte in finale del 2021 e del 2022, entrambte contro un altro club polacco, lo Zaska. Oggi per la squadra di coach Fabio Soli, però, nessun tentennamento dal primo all'ultimo punto, per una cavalcata trionfale in tre set; 25-20, 25-22. 25-21 i parziali a favore di Trento, con Michieletto miglior marcatore con 16 punti, anche se a sancire il quarto titolo continentale è stato capitan Podrascanin, che giocava la sua ultima gara con la maglia dell'Itas.