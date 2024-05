Starting Six: Conegliano si prende anche la Champions League

ROMA- Starting Six al femminile di questa settimana, attraverso il commento di Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo non può che essere un peana per la conquista della Champions League da parte di Conegliano che, nella Superfinal di Antalya l’ha alzata per la seconda volta nella sua storia, dopo il successo del 2021, completando un grand slam fantastico che l’ha vista vincere tutto quello che c’era da vincere, Supercoppa Italiana, scudetto e appunto la Champions League, chiudendo il 2023/2024 con 48 vittorie e due sole sconfitte, entrambe maturate al tie break, contro Novara e Scandicci nel corso dei Play Off. La bacheca delle pantere si arricchisce di un altro trofeo, il ventiquattresimo in soli dodici anni di storia. L’albo d’oro della massima competizione europea vede iscritto il nome di una formazione italiana per la 18a volta su 63 edizioni disputate, mentre per l’undicesima volta le formazioni italiane conquistano la doppietta uomini (con il successo di Trento) donne. La sfida con Milano non è stata certo spettacolare dal punto di vista tecnico ma certamente emozionante e combattuta. La maggior esperienza ai match che contano delle pantere ha fatto la differenza nel tie break dopo che Egonu e compagne erano state capaci di rimontare due volte approfittando anche dei troppi errori di una Conegliano per una volta eccessivamente fallosa. Per la squadra di Gaspari è la terza sconfitta in finale, dopo quelle in Supercoppa e Coppa Italia, con le venete, forse la più dolorosa, ma la società prenderà i risultati di questa stagione per riprovarci con maggiore forza nella prossima.