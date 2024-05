Starting Six: per Trento è trionfo Champions

ROMA-L’Itas Trento sul tetto d’Europa nella puntata dedicata al volley maschile di Starting Six del martedì. Nel commento di Pasquale Di Santillo e Eleonora D’Alessandro la netta vittoria nella Superfinal di Champions League della squadra di Fabio Soli che, dopo le delusioni dei Play Off scudetto, ha riscattato la stagione conquistando il trofeo più ambito. La sfida con lo Jastrzebski Weigel alla vigilia era considerata molto difficile, per il valore della squadra polacca, ma Michieletto e compagni hanno sfoderato la performance perfetta imponendosi con un secco 3-0 che non spazza via ogni discussione su quanto avvenuto sul parquet di Antalya. Per il club trentino si tratta della quarta vittoria nella massima competizione europea della sua storia a 13 anni dall’ultima datata 2011, raggiungendo così nell’albo d’oro Modena e Treviso. Il successo di Antalya cancella così la delusione patite nelle ultime due finali nelle quali Trento si è dovuta arrendere contro l’altra formazione polacca dello Zaksa. Determinanti i recuperi di Sbertoli e Lavia che hanno restituito compattezza e forza alla squadra che aveva patito, e non poco l’assenza dei due azzurri nelle fasi decisive della stagione nazionale.