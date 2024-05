Coppa Italia A2: domani in campo per le semifinali

CUNEO -Conto alla rovescia per la Final Four della 27ª Del Monte ® Coppa Italia Serie A2 . A partire da domani, weekend dell’11 e 12 maggio, il Palasport di Cuneo ospiterà il rush conclusivo per assegnare il primo titolo stagionale di A2, dopo la promozione in SuperLega di Grottazzolina, vincitrice dei Play Off e già qualificata per la Del Monte ® Supercoppa del 19 maggio. Per la prima volta nella storia il trofeo di categoria con la coccarda tricolore si disputa a fine campionato, con in palio il secondo pass per la Del Monte ® Supercoppa A2.

Il calendario delle Semifinali prevede un primo match alle 17.00 tra la Yuasa Battery Grottazzolina e la Consar Ravenna, che hanno eliminato rispettivamente Cantù e Prata nei Quarti. Alla vigilia del remake della Semifinale Play Off, la società marchigiana, che ritrova nuovamente da avversario un fresco ex come Filippo Bartolucci, è avanti nei precedenti con il sodalizio romagnolo (5-2). Il secondo incontro vede in campo alle 19.30 la Consoli Sferc Brescia, qualificata a discapito di Siena nei Quarti, e Delta Group Porto Viro, capace di eliminare Cuneo a un passo dalla Final Four sbarrando la strada ai piemontesi padroni di casa. I Tucani, vittoriosi 5 volte su 6 incroci contro la rivale veneta, attendono i 2000 attacchi vincenti di Niels Klapwijk in Italia (-15). Nei due roster sono presenti un ex per parte: Alex Erati e Giacomo Bellei.

Le due formazioni che usciranno vittoriosi dai due faccia a faccia del giorno precedente si misureranno nella Finale in programma domenica 12 maggio, alle 17.30, sullo stesso campo.

La Del Monte® Coppa Italia A2, come per gli eventi firmati Lega Pallavolo Serie A, prevede una variazione rispetto agli standard di gara del campionato: gli allenatori avranno a disposizione un solo time out per ogni set.

Il programma-

Semifinali – Del Monte® Coppa Italia A2

Sabato 11 maggio 2024, ore 17.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Consar Ravenna



Sabato 11 maggio 2024, ore 19.30



Consoli Sferc Brescia – Delta Group Porto Viro



Finale – Del Monte® Coppa Italia A2



Domenica 12 maggio 2024, ore 17.30