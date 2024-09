Trofeo Wevza: la Roma parte con il piede giusto

ROMA- Tutto in meno di un’ora. Ci ha messo appena 59 minuti la Roma Volley per superare il Terville Florange OC, piegato agevolmente per 3-0 (25-14; 25-15; 25-10) al debutto europeo nella WEVZA Cup 2024. Le ragazze di coach Cuccarini hanno offerto una buona prestazione corale, non permettendo mai alle francesi di entrare in partita per merito di una grande solidità a muro (ben 10 i muri realizzati) e di un servizio preciso e potente (8 ace di squadra). Nella serata spicca la prova di Anna Adelusi, premiata come MVP della gara grazie ad una prestazione completa. Top scorer dell’incontro, invece, è stata Gabriela Orvošová con 13 punti messi a segno. Le giallorosse torneranno in campo venerdì 20 settembre, alle ore 20:30, contro le svizzere del Volleyball Academy Bülach per difendere il primato nella Pool B e guadagnare l’accesso in semifinale.