Supercoppa: da domani Firenze è capitale del volley maschile

FIRENZE- La 29a edizione della Del Monte® Supercoppa 2024 è alle porte. Firenze sta per diventare capitale della pallavolo italiana per un intero fine settimana. Sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, a Palazzo Wanny, si svolgerà la Final Four del primo torneo stagionale, che torna a precedere l’avvio della Regular Season. Sabato alle 15.30 la Semifinale tra Perugia e Piacenza sarà in diretta su Rai Sport e VBTV, mentre la sfida delle 18.00 tra Trento e Monza andrà su Rai Play e VBTV. La Finale di domenica, alle 18.00, verrà trasmessa su Rai Sport e sarà visibile sempre in live streaming su VBTV.

La Sir Susa Vim Perugia approda a Firenze dopo una stagione esaltante in cui ha centrato tutti gli obiettivi: Mondiale per Club, Del Monte® Supercoppa, Del Monte® Coppa Italia e Scudetto in Superlega. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, reduci dalla vittoria della Jesi Volley Cup, dove hanno battuto il Tours con un atteggiamento autoritario in quattro set, e Civitanova al tie-break dopo una rimonta da 0-2, mirano ad alzare al cielo la terza Supercoppa di fila, la sesta della propria storia. C’è molta attesa per lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa, che nel torneo amichevole in terra marchigiana è stato impiegato con il contagocce. Assenza dell’ultimo minuto quella del centrale Sebastian Solè, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al gomito. Dall’altra parte della rete vuole dire la sua la Gas Sales Bluenergy Piacenza dopo il passo falso dello scorso anno nella Semifinale di Supercoppa a Biella persa nettamente contro la Lube. Gli emiliani, ai blocchi di partenza con entusiasmo e tanta carica agonistica, sono consapevoli di avere un roster attrezzato per grandi obiettivi e le carte in regola per poter mettere in difficoltà i campioni d’Italia, anche se i piacentini lavorano al completo da poco. Il tecnico Andrea Anastasi, che due anni fa ha conquistato la Supercoppa sulla panchina umbra, può contare su rinforzi di spessore come gli esperti Stephen Maar e Uros Kovacevic, ma anche su innesti come i nazionali Azzurri Gianluca Galassi e Alessandro Bovolenta.



I campioni d’Europa dell’Itas Trentino ripartono al completo con il remake della Finale di Del Monte® Supercoppa vinta nel 2021, ma devono scrollarsi di dosso i fantasmi della serie di Semifinale Scudetto persa con i brianzoli nell’ultima stagione. Forti di un’ossatura consolidata e di rinforzi interessanti, tra cui spiccano l’opposto Gabi Garcia Fernandez e i centrali Bela Bartha e Flavio Resende Gualberto, i gialloblù di Fabio Soli vogliono cancellare l’eliminazione in Semifinale della passata edizione a Biella per lasciare il segno a pochi giorni dall’avvio della Regular Season. Dopo i fasti internazionali dell’ultima annata il Club dolomitico vuole vincere in Italia: alzare la sua quarta Supercoppa sarebbe un buon inizio. A rendere la vita difficile, c’è la Vero Volley Monza, squadra che nell’ultima stagione ha raggiunto tre finali (Coppa Italia, Challenge Cup e Play Off di SuperLega), senza però centrare titoli, e che nel 2021 si arrese nella Finale di Supercoppa contro Trento a Civitanova Marche. Il gruppo di Massimo Eccheli ha cambiato pelle e sono arrivati anche atleti di grande esperienza in fase di mercato, come lo schiacciatore Osmany Juantorena e il centrale Taylor Averill, seguiti negli ultimi giorni dall’opposto Ivan Zaytsev, che per via del tesseramento tardivo non potrà giocare la Final Four. Intanto la squadra ha chiuso la sua preseason con il 3-1 in allenamento sui californiani del Los Angeles Men’s Volleyball.

PRECEDENTI: 12 (10 successi Sir Susa Vim Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Fabio Ricci a Perugia nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 - Allenatori: Andrea Anastasi a Perugia nel 2022/23

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sarà la seconda Supercoppa che gioco in Italia ed onestamente spero proprio che vada in maniera diversa rispetto alla prima. È un bell’evento, apre ufficialmente la nuova stagione, sarà bello ed emozionante giocare il primo trofeo della stagione. Affronteremo subito Perugia, la squadra favorita nella stagione che sta per iniziare, lo ha dimostrato già in precampionato. Sappiamo tutti la forza dei nostri avversari che tra l’altro hanno cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno, noi dovremo solo pensare a fare bene ciò che sappiamo fare, essere concreti e più continui nel rendimento, credere sempre di più nei nostri mezzi che non sono pochi ».

PRECEDENTI: 36 (7 successi Vero Volley Monza, 29 successi Itas Trentino)

EX: Osmany Juantorena a Trento nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Danilo Contrario a Trento nel 2014/15-

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « È il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione e si assegna subito un Trofeo a cui si partecipa grazie a quello che si è riusciti a fare nella precedente annata. Come sempre, quando prende il via un nuovo campionato bisogna essere molto focalizzati sul proprio gioco, ancora prima che guardare o studiare quello che fa l’avversario. Non bisogna sottovalutare o temere nessuno; si entrerà in campo a Firenze consapevoli di quello che si è fatto in fase di preparazione e della certezza di non poter essere ancora perfetti sotto tutti i punti di vista. La chiave sarà restare agganciati costantemente alla partita, sia quando si sarà avanti nel punteggio, sia quando si sarà costretti ad inseguire ».



Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Ci siamo conquistati questo traguardo, la Supercoppa, grazie allo strepitoso campionato disputato lo scorso anno. Quindi, in qualche modo ci godiamo ancora il finale dell'ultima stagione. In queste settimane, grazie agli allenamenti congiunti e alle partite in Corea, pallone dopo pallone, stiamo trovando il nostro insieme e il nostro gioco come squadra. Contro Trento sarà una sfida interessante e molto importante. Ci aspettiamo sicuramente una partita combattuta, dove daremo come sempre il massimo di noi, godendoci però anche un momento speciale ».

