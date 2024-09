Supercoppa: la musica non cambia, la alza sempre Conegliano

Alla fine ancora una volta sono state le Pantere gialloblù a continuare la loro striscia infinita di successi nelle competizioni nazionali, conquistando all’Eur per la settima volta consecutiva e ottava in totale la Supercoppa Italiana, mettendo così in bacheca il 25° trofeo della storia del club veneto.

Sorpresa nei sestetti iniziali del match, Milano deve fare a meno della sua star, l’ex Paola Egonu, appiedata da una tonsillite, quindi coach Lavarini schiera Cazaute come opposto con Orro palleggiatrice, al centro Heyrman-Danesi, Daalderop e Sylla schiacciatrici, libero Fukudome.

Dopo una fase di equilibrio totale il primo minibreak è di Milano con Cazaute che firma il 9-11, ma punta nell’orgoglio subito Conegliano piazza un break 3-0 con Gabi e Haak sugli scudi. Torna a regnare l’equilibrio, con le difese che faticano a contenere il gioco ben orchestrato dalle registe Wolosz e Orro. Gabi ci prova ancora (14-12), ma Sylla non ci sta e l’ex gialloblù pareggia a muro mantenendo le squadre appaiate. Si combatte in un appassionante punto a punto fino all’ace di Danesi (17-19) che consiglia il time out di coach Santarelli. La Numia però non si ferma e allunga fino al +3 (18-21), altro time out. La Prosecco DOC Imoco ci prova, ma Danesi e compagne tengono bene e chiudono con Cazaute (6 punti nel set) e il pallonetto finale di Sylla: 20-25 ed il primo set è di Milano.

La Numia parte forte anche nel secondo parziale (1-4) e coach Santarelli, che vede la sua squadra giù di corda, ferma subito il gioco. Dopo le parole dell’allenatore folignate Lanier e Haak provano a suonare la carica, ma il muro delle avversarie non lascia scampo. Arriva anche l’ace di Daalderop per il 3-8 che scava il solco. Esce proprio Lanier per Lukasik, ma la musica non cambia, Sylla rompe il muro gialloblù e vola 6-11. La panchina gialloblù si brucia anche il secondo time out e a seguire c’è un sussulto di De Gennaro e compagne che tornano a contatto (10-12). Stavolta il time out è di Miano. Moki De Gennaro inventa difese ai limiti del possibile e prosegue la rimonta della Prosecco DOC Imoco che con pazienza risale e aggancia a quota 13. Le Pantere ritrovatoil loro ritmo non si fermano e continuano a spingere: Bella Haak forza la battuta, De Gennaro difende, Lukasik (ottimo ingresso) è puntuale nei contrattacchi e Conegliano prende la testa (16-13) con un’ondata inarrestabile. Arriva anche il primo muro, a firma Chirichella (17-13) e le Pantere scappano decise dopo le incertezze iniziali. Coach Lavarini svuota la sua panchina, ma Wolosz e compagne hanno preso il loro ritmo ed è ripreso a funzionare il muro-difesa, chiave dei successi gialloblù. Il finale di set è tutto della Prosecco DOC Imoco che chiude 25-16 e pareggia.

Sostanziale equilibro all’inizio del terzo set. Conegliano allunga sull 8 a 6 con i muri di Lukasik e Chirichella e costringe coach Lavarini al primo time out ma al rientro in campo una magia di capitan Wolosz porta le pantere a +3 (9-6). Cristina Chirichella con un grande muro e un attacco di Gabi mantengono in vantaggio la Prosecco Doc durante un buon turno di servizio di Lukasik (confermata titolare a inizio terzo set). Milano prova a rimanere in scia con Sylla e con la consueta grinta aggancia il pareggio a quota 13 grazie anche a un attacco out delle Pantere. Ora è la Numia ad avere il pallino del gioco, ancora Sylla “on fire” buca il muro, poi Heyrman ferma Fahr e le lombarde scappano decise in un match pieno di alti e bassi da entrambe le parti: 14-18. Il turno di battuta di Haak è sempre un bel “boost” per le Pantere, la svedese colpisce anche da seconda linea per il -2 (17-19), ma subito il muro di Danesi riporta la Numia a +4 (17-21). Chirichella ci prova con un bel muro, ma la Prosecco DOC Imoco pecca di continuità e spreca buone occasioni per rientrare. Conegliano annulla il primo set point, ma Daalderop (5 punti nel set, come Sylla) chiude 21-25 e la Numia torna avanti.

Si decide tutto nel quarto parziale che inizia ancora in maniera problematica per Conegliano che non riesce a scrollarsi di dosso una Vero Volley capace di difendere tanto e di contrattaccare variando le protagoniste. La squadra di coach Santarelli soffre e deve inseguire (6-9, 9-12). Nonostante il momento difficile, Gabi e compagne compensano con il carattere e ritrovano smalto con Haak, due “monster blocks” di Sarah Fahr (grande parziale anche in attacco, 5/5 e 7 punti!) e una Lukasik pungente: 14-14. E’ lotta in un PalaEur stracolmo, oggi in formato “Colosseo”, degna cornice del primo evento stagionale. Sul 17-18 entra il doppio cambio con Seki e Lanier e la statunitense va subito a segno. Haak rientra e mette giù il 21-20, ma Sylla pareggia in un clima infuocato. Sul 23-23 (dentro anche Bardaro) si gioca sul filo del rasoio, Haak (grande ste, 8 punti) sigla il 24-23, poi con coraggio spara forte e con il colpo vincente della star svedese per il 25-23 si va il tie break!

Quinto e decisivo set: la Prosecco DOC Imoco parte a razzo con Haak e Fahr (3-1), ma Orro e compagne restano in scia. Martyna Lukasik conferma la sua ottima partita, e con lei le difese di De Gennaro infiammano gli 11.000 di Roma, ma Cazaute ed Heyrman riportano il tie break in equilibrio. Capitan Wolosz e compagne vogliono vincere e si vede, Gabi sale in cattedra, il “ricamo” della fuoriclasse brasiliana vale il 7-4, time out Milano. Sylla non ci sta e sale bene a muro, poi una Sarah Fahr dominante (sarà MVP con 16 punti, 2 muri e 78% in attacco!) continua a imperversare al centro e la Prosecco DOC Imoco tiene il +3 (9-6). Si duella palla su palla (11-9), arriva un’altra spallata con una palla coraggiosa chiusa da Lukasik, poi la chiusura di un match vinto in rimonta dal carattere ormai proverbiale del team gialloblù è affidata a Isabelle Haak (top scorer al pari di Sylla con 22 punti) che sigla il 15-11. Il Prosecco DOC scorre a fiumi anche a Roma!

Dopo la gara le olimpioniche si sono fiondate negli studi Rai per partecipare a Ballando con le Stelle, ospiti del programma di Milly Carlucci che farà ballare due azzurre, la Pantera Marina Lubian e la regista di Milano Alessia Orro.

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – NUMIA MILANO 3-2 (20-25,25-16,21-25,25-23,15-11)

PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 13, Seki, Eckl ne, Lubian ne, De Gennaro, Haak 22, Wolosz 3, Adigwe ne, Lanier 3, Lukasik 10, Chirichella 8, Fahr 16, Bardaro, Arici ne. All. Santarelli

NUMIA MILANO: Cazaute 21, Guerra, Orro 2, Danesi 4, Kostantinidou 1, Fukudome, Kurtagic, Sylla 22, Daalderop 19, Gelin ne, Guidi ne, Marinova 1, Heyrman 12. All.Lavarini

Arbitri: Curto e Verrascina

Durata set: 25′,28′,27′,27′,17′ Tot: 124’

MVP: Sarah Fahr (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 11.000