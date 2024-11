Champions League: Milano aspetta il Porto per l'esordio

MILANO – Serata dal sapore europeo per la Numia Vero Volley Milano di coach Lavarini. Giovedì 7 novembre alle ore 20.00 (diretta Sky e DAZN) la prima squadra femminile del Consorzio inaugurerà il proprio cammino – il quarto consecutivo – in CEV Champions League 2024/25 sul campo brianzolo dell’Opiquad Arena; dall’altra parte della rete ci saranno le portoghesi dell’FC Porto, qualificatesi lo scorso ottobre grazie alla vittoria nel terzo round di qualificazione contro CV Gran Canaria.

Dopo lo straordinario risultato nella scorsa stagione che le ha viste protagoniste della Superfinal di Antalya, Orro e compagne sono state inserite in prima fascia nella Pool C e se la vedranno in questa prima fase a gironi, oltre che con la stessa Porto, con le slovene del Calcit Kamnik (prossima avversaria in esterna martedì 12 novembre) e per la terza volta con il VakifBank Istanbul. Prima apparizione in Champions League per sei atlete del Consorzio: Ludovica Guidi, Anastasia Guerra, Lamprini Konstantinidou, Radostina Marinova e le libero, Satomi Fukudome e Juliette Gelin.

LE AVVERSARIE-

Dopo essersi aggiudicata lo scorso ottobre l’accesso grazie alla vittoria nel terzo round di qualificazione contro CV Gran Canaria, debutto assoluto in CEV Champions League per l’FC Porto, secondo team portoghese a prendere parte alla massima competizione continentale per club, dopo il Clube Academico TROFA nel 2005/06.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« Per l’esordio in Champions League ospitiamo l’FC Porto, una squadra che conosciamo poco. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’avversario, che stiamo studiando in questi giorni con attenzione, dovremo cercare di imporre il nostro gioco e il nostro ritmo. Sappiamo che non solo ogni vittoria ma anche ogni set nella Pool può fare la differenza alla fine, quindi fin dal principio ci impegneremo a dare il nostro meglio »

Le parole di Alessia Orro-

« Finalmente è arrivato il momento di scendere in campo per la Champions League, una competizione prestigiosa e molto ambita. Debutteremo in casa, quindi il sostegno del nostro pubblico sarà fondamentale per iniziare al meglio questa avventura. Speriamo che sia una bella partita, tanto da giocare quanto da vedere, anche in vista della sfida di campionato di domenica e degli altri importanti appuntamenti del mese ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE POOL C-

Giovedì 7 novembre Ore 20.00

Numia Vero Volley Milano-FC Porto Arbitri: GUILLET (Francia)-PETROVIC (Croazia)