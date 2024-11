Champions League: Conegliano al Pala Verde sfida il Mladost

VILLORBA (TREVISO) - Giovedì sera alle 20.30 al Palaverde le Pantere in versione A.Carraro Imoco Conegliano giocheranno, da campionesse in carica, il primo match della Pool A dell' edizione 24/25 della Cev Champions League , avversarie domani alle 20.30 le campionesse di Croazia del Mladost Zagabria. Le croate sono entrate nel girone eliminando con un doppio 3-1 nel turno preliminare le serbe dello Zok.

È la prima volta che le Pantere affrontano un team croato in Champions League.

Le Pantere vengono da un'annata favolosa che le ha portate la scorsa stagione a vincere tutte e 11 le loro gare di Champions League fino al trionfo finale di Antalya.

Sarà l'esordio anche in Europa con la maglia dell' A.Carraro Imoco per tre fuoriclasse che con maglie diverse hanno dato in passato dispiaceri al club gialloblù vincendo la Champions League in finale proprio contro Conegliano: Zhu e Gabi con la maglia del Vakifbank e Chirichella con quella di Novara. Squadra al completo per coach Santarelli in questo esordio europeo.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Siamo in un buon momento, la stagione è iniziata bene e la nuova squadra con il passare delle settimane e il lavoro in palestra è arrivata a una condizione già soddisfacente, l'intesa del nuovo gruppo è già ad un ottimo punto e stiamo ottenendo risultati importanti. Domani inizia la Champions e siamo pronti per l'avventura europea, siamo campioni in carica e ovviamente partiamo per provare a confermarci, anche se in Europa il livello delle avversarie è sempre più alto e sappiamo quanto sia difficile. Con il Mladost siamo favorite, ma a questo livello ogni partita nasconde le sue insidie, è fondamentale essere sempre presenti sul piano di attenzione e concentrazione, altrimenti ogni avversaria ne può approfittare ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE POOL A-

Giovedì 7 novembre ore 20.00

A.Carraro Imoco Conegliano-Mladost Zagabria Arbitri: Lecourt (Fra) e Sikanijc (Lie)