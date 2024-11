Champions League: Conegliano a Plovdiv per la seconda giornata

PLOVDIV (BULGARIA)- Domani, martedì sera alle 18.00 in Bulgaria le Pantere in versione A.Carraro Imoco Volley giocheranno il secondo match della Pool A dell' edizione 24/25 della Cev Champions League, avversario il Plovdiv. Nella prima giornata facile 3-0 per l'A.Carraro Imoco al Palaverde con le croate del Mladost , mentre le bulgare hanno perso 3-1 a Resovia in Polonia.

Squadra al completo per coach Santarelli in questa trasferta in terra bulgara.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Stiamo giocando a ritmi forsennati, domenica abbiamo vinto una dura e difficile partita sul campo di Chieri per il campionato italiano e già siamo oggi in Bulgaria per preparare il secondo match stagionale di Champions League. Indipendentemente però dal calendario, vogliamo giocare ogni partita con intensità e con carattere, non ci possiamo fermare e per continuare la nostra striscia vincente bisognerà mantenere attenzione e concentrazione in ogni match. A questo livello tutte le partite sono impegnative e, indipendentemente dalla squadra che schiererò domani con il Plovdiv, io chiederò il massimo focus alle ragazze ».

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL A-

Martedì 12 novembre ore 18.00

Maritza Plovdic-A.Carraro Imoco Conegliano- Arbitri: Rogic (Srb) e Szabo (Hun)