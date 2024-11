Challenge Cup: Roma a Bucarest per conquistare gli ottavi

BUCAREST (ROMANIA)- Dopo la convincente vittoria per 3-0 nella gara di andata di giovedì scorso tra le mura amiche, le Wolves volano in Romania per il ritorno dei sedicesimi di finale di CEV Challenge Cup 2025 contro il Rapid Bucarest. Martedì 12 novembre, alle ore 18:00, presso la Sala Polivalent? Rapid, le capitoline cercheranno di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della terza competizione europea. La squadra romena, dal canto suo, tenterà la rimonta provando ad avvalersi del fattore campo, che nel gennaio 2023 aveva spinto le padroni di casa ad un passo dai quarti di finale arrendendosi soltanto al golden set al Porto. In casa giallorossa, il trionfo nella WEVZA Cup 2024 ed il percorso netto in Challenge Cup – nei trentaduesimi di finale era arrivato un doppio 3-0 anche nei confronti delle croate del Kelteks Karlovac – hanno trasmesso tanto entusiasmo al gruppo per la prima avventura europea della storia del Club, che coincide con il ritorno della pallavolo femminile romana nonostante la sesta sconfitta stagionale, la squadra di coach Cuccarini ha mostrato importanti segnali di ripresa, ai quali intende dare seguito nella trasferta di coppa.