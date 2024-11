Cev Cup: Trento a Galati per l'andata dei 16i

GALATI (ROMANIA)- Si avvicina l’esordio stagionale in 2025 CEV Cup per la Trentino Itas , che mercoledì 13 novembre a Galati (Romania) con la gara d’andata dei sedicesimi di finale contro l'Arcada inaugurerà la sua quinta partecipazione di sempre alla seconda manifestazione più importante a livello continentale.

Il trofeo figura già nella bacheca societaria di via del Brennero grazie al successo ottenuto proprio nell’ultima presenza: edizione 2019, primo posto finale ottenuto facendo registrare un percorso netto di dieci vittorie in altrettante partite giocate, proprio partendo dai sedicesimi di finale. Il debutto assoluto è riferito invece alla stagione 2004/05, quando il Club gialloblù entrò in scena nella fase di qualificazione, vincendo il mini girone a quattro di Odense a novembre 2004 dopo essere precedentemente uscita dalla Top Teams Cup. In quel caso la corsa si fermò agli ottavi di finale, per mano dell’Halkbank Ankara, mentre nelle successive due partecipazioni (edizioni 2015 e 2017) arrivò la medaglia d’argento, dopo aver perso la Finale di ritorno in trasferta sempre al golden set: l’11 aprile 2015 a Mosca contro la Dinamo e il 15 aprile 2017 a Tours.

CEV CUP ANDATA 16i-

Mercoledì 13 novembre Ore 18.00

Arcada Galati-Trentino Itas Arbitri: Oudouris, Hulka