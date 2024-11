Cev Cup: Chieri batte anche al ritorno il Sant Cugat

Bregoli mischia un po’ le carte schierando nel sestetto iniziale Lyashko al centro e Rolando come primo libero. Con loro Van Aalen, Gicquel, Zakchaiou, Skinner e Bujis. Sull’altro lato della rete Passerini manda in campo lo stesso sestetto della gara d’andata: Victory in palleggio, Lopez opposto, Berbel e Hurtado al centro, Braun e Ceci in banda, Gomila libero. Nel corso della gara ci sarà spazio per quasi tutte le altre giocatrici.

Il primo set è a senso unico e scivola via velocissimo terminando con un eloquente 25-9. Molto più combattute le successive due frazioni che finiscono 25-22 e 25-23, punteggi che rispecchiano fedelmente l’incertezza in campo risolta a favore di Chieri soltanto nei finali.

Miglior realizzatrice e unica in doppia cifra è Lyashko che chiude con 10 punti, seguita da Bujis a 9 e Gicquel a 8. Nel Sant Cugat le migliori con 8 punti sono Cano (tutti realizzati nel terzo set, concluso col 73% in attacco) e Braun.

Domani, giovedì, Chieri conoscerà la sua avversaria degli ottavi finale. Ieri nella gara d’andata le finlandesi dell’LP Kangasala hanno superato 3-0 le israeliane del Maccabi Haifa.

Chieri parte forte costringendo coach Passerini a chiamare il primo time-out sul 7-2. Dopo qualche scambio di regolare cambio palla il vantaggio delle biancoblù cresce velocemente sul turno di servizio di Van Aalen che frutta un break di 7 punti 10-5 a 17-5 grazie a un preziosissimo contributo in prima linea del muro. Nel finale le ragazze di Bregoli continuano a spingere e chiudono 25-9 alla prima palla set grazie a un errore ospite. Fra le statistiche del set spiccano i 6 punti di Gicquel, top scorer, e il 71% di squadra in attacco da parte di Chieri.

Nel secondo parziale da 1-3 per le spagnole Chieri aggancia la parità a 3 (muro di Van Aalen) e passa in vantaggio 5-4 col servizio corto di Zakchaiou che frutta un ace diretto. Rispetto al primo set lo sviluppo del punteggio è molto più equilibrato, con le padrone di casa avanti di un incollatura e il Sant Cugat che insegue a ruota. Le biancoblù provano a strappare da 12-11 a 16-12 ma dopo il time-out di Passerini le ospiti recuperano, e quando Hurtado mura il primo tempo di Lyashko è Bregoli a fermare il gioco. Al rientro in campo l’inerzia resta favorevole al Sant Cugat: un altro muro di Hurtado, su Gicquel, vale il 17-17, poi il mani-out della neo entrata Guidarelli dà alle iberiche il 17-18. Sul 19-19 Bregoli cambia la diagonale mandando Guiducci al servizio e Anthouli in prima linea. Chieri torna in vantaggio su attacco lungo di Braun, quindi è Skinner a mettere a terra il pallone del 22-20. Sul 23-22 l’attacco di Anthouli frutta due palle set, nell’azione successiva la diagonale da posto 4 di Skinner chiude 25-22 e dà a Chieri la qualificazione agli ottavi.

Bregoli nel terzo set conferma nel sestetto Guiducci e Anthouli e inserisce Omoruyi al posto di Skinner. Il set è molto equilibrato con Chieri avanti di mezzo punto fin quando il Sant Cugat si porta in vantaggio con l’attacco in diagonale di Cano. Un’incomprensione sotto rete dà alle spagnole il +2 (18-20), ma subito l’attacco di Anthouli e l’ace di Lyashko riportano il punteggio in parità (20-20). Sul 21-21 le biancoblù guadagnano un punto break con l’attacco di Zakchaiou. Sul 23-23 il servizio in rete di Victory regala a Chieri una palla match, nello scambio successivo Braun attacca lungo e scendono i titoli di coda sul 25-23.

Le parole di Gaia Guiducci-

«Questa partita ovviamente era importantissima per passare il turno. E’ stata una bella partita in cui tutti hanno avuto spazio e modo di prendere il ritmo in vista della trasferta di sabato a Bergamo, una partita molto importante in cui vogliamo fare bene».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-DSV SV SANT CUGAT 3-0 (25-9; 25-22; 25-23)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 6, Gicquel 8, Zakchaiou 7, Lyashko 10, Bujis 9, Skinner 6; Rolando (L); Guiducci 1, Anthouli 5, Alberti, Omoruyi 2. N. e. Gray, Spirito (2L). All. Bregoli.

DSV SV SANT CUGAT: Victory 2, Lopez, Berbel 6, Hurtado 6, Braun 8, Ceci 3; Gomila (L); Guidarelli 4, Clavel, Jovancic 1, Cano 8. N. e. Duran. All. Passerini.

ARBITRI: Dos Santos (Irlanda) e Burheim (Norvegia).

Durata set: 17′, 26′, 23′ Tot: 66’

Spettatori 1050.