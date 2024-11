Champions League: Monza fatica ma doma i greci dell'Olympiacos

Una sfida non semplice per Beretta e compagni che dopo aver subito il gioco greco nel primo parziale (20-25) sono stati capaci di riscattarsi e pareggiare i conti con un altro 25-20. Nella terza frazione la prima squadra maschile del Consorzio si è lasciata sfuggire l’occasione di portarsi avanti nel conteggio set, cedendo ai vantaggi (26-28), ma rifacendosi nel quarto parziale e consegnando l’esito della sfida al tie-break, dominato da Monza e chiuso 15-8. MVP del match il francese Ibrahim Lawani, con 18 palloni a terra; in doppia cifra anche Averill (11) e lo zar Zaytsev (13). Per Monza non c’è nemmeno il tempo di godersi la vittoria e rifiatare: domenica 17 novembre alle 17:00 (diretta VBTV), i brianzoli saranno di nuovo di fronte al proprio pubblico per affrontare la Rana Verona nell’ottava giornata di SuperLega Credem Banca.

Per l’esordio europeo coach Eccheli decide di schierare in regia Kreling supportato da Szwarc in diagonale, Zaytsev e Rohrs come schiacciatori, la coppia Averill-Beretta al centro e Gaggini nel ruolo di libero.

Avvio di match equilibrato con il trio Szwarc-Zaytsev-Averill a farsi sentire per la MINT (5-5). Il primo allungo è proprio dei monzesi che con l’opposto canadese trovano il 9-7. Nonostante l’ulteriore vantaggio dei brianzoli (12-9), i greci ritrovano la parità sul 14-14 e con l’ace di Pajenk del 16-20 si portano al comando. Eccheli prova allora a mescolare le carte: fuori Szwarc dentro Lawani. Il francese mette a referto subito un punto, ma il parziale non si sblocca e i greci portano a casa la prima contesa 20-25.

Partenza sprint della MINT che si lascia alle spalle il set precedente e conquista subito il break di vantaggio (2-0). Con sempre Lawani al posto di Szwarc i brianzoli allungano ancora e sul 6-2, la panchina ospite sospende il gioco. Gli ellenici cercano di riportarsi a contatto, ma i padroni di casa proseguono la loro cavalcata e toccano quota 11-5. Il muro di Pajenk riavvicina però di due punti i suoi (11-7) e sul terzo vincente consecutivo coach Eccheli chiama a raccolta la squadra. Alla ripresa la MINT mantiene il comando di +4, nonostante la risposta dell’Olympiacos (16-12). Lawani accende tutto il suo pubblico per il punto del 18-14, con la strepitosa difesa di Gaggini. Il francese si ripete sul 20-17, ma risponde Koumentakis. Qualche errore per parte conduce la MINT sul 23-19 e nuovo time-out per i greci. Set point Monza (24-20), che con un monster block pareggia i conti.

Altra partenza decisa da parte di Monza che inizia la terza frazione con il break (2-0). Il video-check conferma il vincente di Zaytsev del 4-1, mentre il muro di Averill blocca l’attacco greco per il 5-2. Vola sopra le mani avversarie Lawani che mette a terra il 9-5. Non basta lo zar per mantenere il distacco e i greci sul 10-10 ristabiliscono l’ordine. Coach Eccheli sospende il gioco. Rohrs prova a staccare i suoi sul 15-14, ma nulla da fare. Il botta e risposta tra le due formazioni continua fino al 24-23 con il set point per Monza. La panchina avversaria tenta la mossa della sospensione che sembra funzionare visto che ora la palla set è per i greci: 24-25. Di nuovo parità fino al 26-27 e 1-2.

Prende il comando del parziale Monza (3-1), che deve però fronteggiare il rientro degli avversari e ancora parità (3-3). Ripartono i brianzoli che, dopo l’ingresso in campo di Marttila, trovano l’8-5. L’Olympiacos attacca forte e riporta l’equilibrio (11-11), ma solo per poco; sul 16-13 la MINT prende un po’ di respiro e la panchina greca chiede i 30″. Qualche disattenzione per i brianzoli e la sfida ritorna 18-18. Il break per Monza arriva sul più bello: set point e 24-22. I padroni di casa consegnano l’esito della sfida al tie-break.

Lawani inaugura il quinto e decisivo parziale (1-0), seguito da Marttila per il 2-1 e dall’ace di Averill del 3-1. Gli avversari sono di nuovo vicini (5-5), ma Beretta e di nuovo Lawani ritrovano il vantaggio (7-5). Si cambia campo con il vincente del francese. Prosegue la corsa di Monza che con il finlandese tocca l’11-5. Averill va per il match point: 14-7. Lo annulla Dalakouras, ma la MINT si aggiudica la prima storica vittoria in CEV Champions League.

Le parole di Ibrahim Lawani-

« Questa sera è stato davvero magico. Arriviamo da un periodo difficile e questo ci dà l’energia giusta per tornare in campo domenica in Campionato contro Verona. Questa vittoria è davvero un bel riconoscimento per il duro lavoro che stiamo facendo. Grazie al pubblico che ci ha sostenuto anche oggi ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – OLYMPIACOS PIRAEUS 3-2 (20-25; 25-20; 26-28; 25-23; 15-8)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Rohrs 4, Marttila 5, Lawani 18, Beretta 9, Kreling, Averill 11, Gaggini (L), Zaytsev 13, Szwarc 6. N.E: Lee, Mancini, Di Martino, Picchio (L). All. Eccheli.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Pajenk 9, Hasballa, Perrin 12, Koumentakis 13, Travica 1, Tziavras (L), Atanasijevic 23, Dalakouras 2, Tzourits 12. N.E. Kostopoulos, Papangelopoulos, Konstantinidis (L), Masulovic. All. Gardini.

ARBITRI: Wojciech Maroszek, Dobromir Dobrev

Durata set: 27′, 25′, 35′, 30′, 15′. Tot: 132’

MVP: Ibrahim Lawani (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 1310