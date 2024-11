Challenge Cup: Civitanova sfida il Karlovarsko nel ritorno dei 16i

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)-Si apre un’altra settimana di fuoco per la Cucine Lube Civitanova. Forti del 3-0 corsaro centrato giovedì scorso a Karlovy Vary, i biancorossi scenderanno in campo mercoledì 20 novembre (ore 20.30) all’Eurosuole Forum contro i cechi del VK Karlovarsko per il ritorno dei Sedicesimi di finale della Challenge Cup. Poi sarà la volta del blitz al PalaMazzola in occasione della sfida di campionato con la Gioiella Prisma Taranto, in calendario domenica 24 novembre (ore 18), per il 9° turno della Regular Season in SuperLega Credem Banca.