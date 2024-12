Champions League: Monza in Germania per la 3a giornata

HILDESHEIM (GERMANIA)-Dopo due vittorie in due partite, la MINT Vero Volley Monza è pronta a scendere in campo per la terza giornata di andata della Pool B di CEV Champions League 2024/25. L’appuntamento è per martedì 3 dicembre alle ore 18.30 (diretta DAZN e Sky Sport), quando Beretta e compagni cercheranno il tris nella tana degli Helios Grizzlys Giesen alla Volksbank-Arena di Hildesheim.