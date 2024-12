Cev Cup: Trento in Portogallo per l'andata degli ottavi

LISBONA (PORTOGALLO)- La CEV Cup per dimenticare il passo falso in SuperLega Credem Banca: è questo che spera Trentino Itas in vista dell’andata degli Ottavi di Finale della seconda competizione europea per importanza, che vedrà la squadra allenata da Fabio Soli sfidare, in Portogallo, lo Sport Lisboa e Benfica.

Dopo la doppia vittoria contro la formazione rumena dell’Arcadia Galati, la squadra dolomitica si è così guadagnata la possibilità di arrivare agli Ottavi di Finale: una vittoria permetterebbe innanzitutto di guardare con maggiore ottimismo alla sfida di ritorno, fissata per il 19 dicembre al PalaPirastu di Cagliari, ma soprattutto garantirebbe a Michieletto e compagni uno stimolo in più nell’affrontare l’imminente Mondiale per Club, che vedrà Trento impegnata in Brasile la prossima settimana (Sbertoli e compagni non scenderanno infatti in campo in SuperLega nel weekend: già anticipata la sfida con Padova). La sfida di andata contro Il Benfica è in programma per domani, alle ore 20.00 locali: si tratta di una prima volta assoluta in Portogallo per Trentino Itas, che sarà di scena alla Sports Hall Benfica Lisboa. Tredici i giocatori portati da Fabio Soli, con Jan Kozamernik unico indisponibile.

CEV CUP-ANDATA OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 4 dicembre 2024, ore 20.00

Sport Lisboa e Benfica (POR) – Trentino Itas Arbitri: Gloria Souto Jimenez, Marko Oravainen