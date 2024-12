Challenge Cup: Chieri a Kangasala per chiudere i conti

KANGASALA (FINLANDIA)- Una lunga trasferta (oltre 2 mila kilometri in linea d’aria) per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella Finlandia sudoccidentale, a Kangasala , cittadina di circa 33 mila abitanti nella regione di Pirkanmaa dove domani affronterà la formazione locale, già sconfitta 3-0 all'andata, per staccae il pass per i quarti di finale. Fischio d’inizio alle ore 18.30 locali (ore 17.30 italiane).

La doppia sfida con l’LP Kangasala riparte dal 3-0 della gara d’andata, risultato che dà un indubbio vantaggio per il passaggio del turno, ma Chieri è consapevole di essere soltanto a metà dell’opera: per accedere ai quarti dovrà aggiudicarsi almeno due set o alla peggio vincere il golden set di spareggio in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1. Per chiudere la pratica le ragazze di Bregoli dovranno avere la meglio di una squadra che già nell’andata al PalaFenera ha dimostrato di essere ordinata e tenace, da affrontare con la dovuta attenzione e determinazione.

Chi fra Chieri e Kangasala passerà il turno affronterà nei quarti a gennaio l’SL Benfica o l’ASP Thetis, serie che vede le portoghesi in netto vantaggio avendo vinto 0-3 l’andata in Grecia.

CHALLENGE CUP RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Kangasala- Reale Mutua Fenera Chieri '76 Ore 18.30 Arbitri: Anik, Zyber (Andata Chieri-Kangasala 3-0)