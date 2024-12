Champions League: Milano attende la visita del Calcit

La Numia Vero Volley Milano si prepara ad accogliere le slovene del Calcit Kamnik mercoledì 11 dicembre alle ore 19.00, sul campo dell’Opiquad Arena di Monza. Una partita cruciale per le ragazze di coach Lavarini, determinate a conquistare 3 punti fondamentali dopo lo stop subito in Turchia contro il VakifBank Istanbul lo scorso 28 novembre.

Il girone vede infatti la squadra di Guidetti in testa a punteggio pieno, seguita dalle milanesi a 6 punti e dall’FC Porto a 3, mentre chiude la Pool proprio il Calcit Kamnik a quota 0. Nel match di andata allo Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana la Numia ha agilmente superato le slovene per 3-0 grazie a una super prestazione di Hena Kurtagic, MVP con 13 punti a referto.

Le due formazioni si erano già affrontate in passato, ma mai in Champions League. Il primo incontro risale, infatti, ai quarti di finale della CEV Challenge Cup 2018-19, edizione vinta poi proprio dalla prima squadra femminile di Vero Volley. In quell’occasione le ragazze si imposero 3-0 all’andata e 1-3 al ritorno, conquistando così il pass per le semifinali della competizione.

LE AVVERSARIE-

Quarta partecipazione – la seconda consecutiva – in Champions League per la squadra slovena, che tuttavia non ha mai vinto nessuna delle 21 partite finora disputate nella fase a gironi della competizione europea più prestigiosa. Il Calcit Kamnik, campione di Slovenia per il quinto anno di fila, sta cercando anche di diventare la prima squadra nazionale a vincere una partita in Europa, poiché loro e l’altra squadra connazionale, il Nova KBM Branik Maribor, hanno perso tutte le 35 partite giocate complessivamente.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« Dobbiamo assolutamente puntare a tornare alla vittoria in Champions per guadagnare punti importanti. La nostra priorità, però, è recuperare le energie dopo la maratona di Scandicci e il faticoso viaggio di ritorno. Preparare la partita sul piano tattico non sarà semplice, poiché il Calcit ha recentemente modificato e alternato spesso il proprio assetto. All’andata, in Slovenia, siamo stati capaci di offrire una prestazione solida e senza sbavature. Dovremo mantenere alta l’intensità, affrontando un avversario che scenderà in campo senza pressioni e con grande entusiasmo ».

Le parole di Laura Heyrman-

« Dopo lo stop nell’ultima partita contro il VakifBank, sappiamo ancora di più quanto sia importante ogni punto per il ranking nel nostro cammino in Champions. Per questo motivo scenderemo in campo pronte e concentrate. Ci stiamo preparando al meglio per arrivare cariche e dare tutto, con l’obiettivo di conquistare una vittoria davanti al nostro pubblico ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE- 1a GIORNATA DI RITORNO POOL C-

Mercoledì 11 dicembre Ore 19.00

Numia Milano- Calcit Kamnik Arbitri: Muha, Boulanger

LA CLASSIFICA-

VakifBank Istanbul 9, Numia Vero Volley Milano 6, FC Porto 3, Calcit Kamnik 0.