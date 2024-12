Champions League: Milano torna alla vittoria contro il Calcit

MONZA – La Numia Vero Volley Milano torna al successo in CEV Champions League, imponendosi con un netto 3-0 (25-15, 25-11, 25-13) sulle slovene del Calcit Kamnik nella prima giornata di ritorno della Pool C. Di fronte al caloroso pubblico dell’Opiquad Arena di Monza, la squadra femminile del Consorzio conquista tre punti preziosi, avvicinandosi alla capolista del girone, il VakifBank Istanbul.

Ampio turnover per coach Lavarini, che in questa occasione lascia a riposo Danesi, Daalderop e Fukudome. Nel primo set, trascinata dalle ottime prestazioni di Sylla, Cazaute ed Egonu, Milano prende subito il controllo, chiudendo con un ace di Kurtagic (25-15). Il secondo parziale vede la Numia consolidare il vantaggio: decisivi il monster block di Heyrman e il turno in battuta di Cazaute, che conducono la squadra a un perentorio 25-11.

Anche il terzo set è a senso unico, con Egonu, Pietrini e Konstantinidou a gestire il gioco, mentre Marinova e Guidi si mettono in evidenza nei punti finali. Sul 25-13, Milano chiude l’incontro con autorità. MVP della sfida è la greca Lamprini Konstantinidou, mentre la top scorer è Paola Egonu, autrice di 17 punti, seguita da Cazaute con 10. Ora, le ragazze di coach Lavarini si preparano per un appuntamento storico: per la prima volta, voleranno in Cina per partecipare al Mondiale per Club, in programma dal 17 al 22 dicembre a Hangzhou. Tra le protagoniste del torneo, spicca un’altra formazione italiana ben nota a Orro e compagne: la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Per questa prima sfida di ritorno, coach Lavarini schiera in campo Konstantinidou ed Egonu in diagonale, Sylla e Cazaute come coppia di schiacciatrici, Heyrman-Kurtagic al centro e Gelin nel ruolo di libero.

Il primo punto del match porta la firma di Sylla (1-0), mentre Cazaute mette a terra il break del 3-1. Ancora la francese segna l’allungo per Milano (6-3), subito seguita dal monster block di Heyrman. Continua la progressione delle padrone di casa che, nonostante il tentativo di rientro del Kamnik, grazie ai vincenti di Egonu, Sylla e Kurtagic si portano sul 12-7. La coppia Cazaute-Heyrman spezza la difesa avversaria e regala alla Numia due punti consecutivi preziosi: 16-10. Sul 19-13 coach Najdic sceglie di richiamare a sé le sue ragazze, ma alla ripresa Sylla prima e Cazaute poi portano Milano sul 22-14. Egonu trova il primo di nove set point per le meneghine (24-15), che chiudono il parziale con l’ace di Kurtagic.

Nella seconda frazione partenza sprint da parte di Milano che si porta subito 3-0, con il monster block di Kurtagic che allunga per il 5-1. Le ospiti cercano di restare in scia, ma Cazaute ed Egonu ancora una volta trascinano le loro compagne sul 9-3 e time-out per la panchina slovena. Alla ripresa continua senza interruzioni il cammino della Numia che, grazie al turno in battuta di Cazaute, trova il massimo vantaggio di +8 (12-4). Sylla allunga e sul +10 arriva la seconda sospensione per il Calcit (16-6). Fa il suo ingresso in campo anche Pietrini per Sylla. Le ospiti non riescono a rientrare, mentre Milano è in pieno controllo del set e con il muro di Heyrman si porta 21-8. Le ragazze di Lavarini hanno 14 set point a disposizione per aggiudicarsi il parziale, chiuso dallo zampino di Konstantinidou (25-11).

Fotocopia della frazione precedente, Milano non ha alcuna intenzione di arrestare la sua corsa e sul 4-0 costringe subito il Kamnik al time-out. Le slovene mettono a terra tre punti, ma Egonu e la sua diagonale bloccano ogni tentativo di rientro (9-3). A segno anche Pietrini sull’11-5 e sul muro di Konstantinidou, coach Najdic chiama i 30″. In previsione del Mondiale per Club, coach Lavarini schiera in campo anche Marinova e Guidi con quest’ultima che si rende protagonista del 15-7. Le slovene provano a resistere, ma la risposta di Milano è chiara: due ace consecutivi per Cazaute e 21-11. Marinova trova il match point sul 24-13 e dopo l’ingresso i campo anche della giovane Da Pos, la Numia Vero Volley Milano si aggiudica set (25-13) e incontro.

Le parole di Helena Cazaute-

« Oggi è stata una bella partita, giocata con l’atteggiamento giusto. Era una gara pericolosa, prima della partenza per la Cina, ma abbiamo giocato bene e siamo rimaste concentrate. Brave noi ad aver giocato così: Kamnik ha vinto un set col Vakifbank, è una squadra che può fare bene. In Cina al Mondiale per Club sarà una bella esperienza, non vediamo l’ora di partire ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – CALCIT KAMNIK 3-0 (25-15; 25-11; 25-13)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 10, Gelin (L),Guidi 2, Marinova 4, Heyrman 5, Pietrini 1, Da Pos, Konstantinidou 2, Kurtagic 9, Sylla 7, Egonu 17. N.E.: Danesi, Fukudome (L), Daalderop. All. Lavarini.

CALCIT KAMNIK: Spoljaric (L), Rituper 3, Grbavica 12, Sen 3, Najdic 1, Hutinski 1, Boisa, Pucelj 5, Cizman 1. N.E.: Topic, Macek, Gojak. All. Najdic.

Arbitri: Bruno Muha, Marie-Catherine Boulanger

Durata set: 21′, 21′, 23′. Tot: 65′

MVP: Lamprini Konstantinidou (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 1755