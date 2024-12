Mondiale per Club: sconfitta indolore per Trento contro il Cruzeiro

UBERLANDIA (BRASILE)- La Trentino Itas manda in archivio l prima fase del Mondiale per Club 2024 in Brasile con una ininfluente sconfitta contro i Campioni del Sudamerica del Sada Cruzeiro. Nella notte italiana la formazione gialloblù, in versione decisamente sperimentale, ha completato infatti il suo percorso nella Pool B, cedendo per solo al tie break all’Arena Sabiazinho contro la miglior formazione del continente.

Già certi da ventiquattrore della qualificazione alle semifinale iridata di sabato come primi classificati del proprio raggruppamento, i Campioni d’Europa si sono presentati all’appuntamento con uno schieramento inedito, che ha consentito a giocatori come Sbertoli, Michieletto e Lavia di tirare il fiato in vista del rush finale della manifestazione. Tutto questo senza perdere assolutamente il proprio spirito combattivo e determinato, peculiarità che hanno permesso alla squadra di Soli di andare avanti 1-0 e poi anche 2-1, prima di subire il ritorno dei brasiliani che dovevano necessariamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Four. A reggere benissimo il campo in questo caso sono stati quindi i vari Acquarone (brillante serata in regia), Magalini (19 punti col 65% in attacco e due muri), Bristot (10 con due ace), ma anche i due opposti Rychlicki (18 palloni vincenti col 58% e quattro block nei due set e mezzo giocati) e Gabi Garcia (10 col 71%) che l’allenatore trentino ha alternato in campo nel corso dei cinque set. Con le spalle al muro, il Sada ha trovato maggiore continuità nella propria azione a partire dalla quarta frazione, ma ha comunque dovuto sudare sino all’ultimo e sfruttare tutto il sostegno del proprio rumoroso pubblico per riuscire a ribaltare la situazione.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« Non abbiamo vinto la partita, come ci eravamo chiesti alla vigilia in spogliatoio, ma ci siamo andati vicini e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto mettendo in campo una formazione molto sperimentale. Le risposte di chi ha giocato sono state infatti davvero positive; siamo riusciti ad esprimere per lunghi tratti una bella pallavolo, facendo più di quanto era logico aspettarsi. Credo che sia stata comunque una bella serata e lo dico perché è stato bello vedere il giusto atteggiamento anche di chi è stato in panchina; un plauso quindi a tutti e adesso possiamo concentrarci sulla semifinale di sabato sera ».

Il tabellino-

SADA CRUZEIRO-TRENTINO ITAS 3-2(19-25, 25-21, 18-25, 25-16, 15-12)

SADA CRUZEIRO: Saatkamp 6, Matheus 1, Rodriguinho 11, Otavio 9, Wallace, Vaccari 15, Alexandre (L), Oppenkoski. N.e. Felipe, Velasco, Batista, Rodrigo, Douglas, Martos. All. Filipe Ferraz.

TRENTINO ITAS: Flavio 2, Acquarone 3, Magalini 19, Pellacani 6, Rychlicki 18, Bristot 10, Laurenzano (L); Bartha 1, Gabi Garcia 10, Sbertoli, Pesaresi (L), Michieletto. N.e. Lavia. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Vera Mechan (Perù) e Cespedes Lassi (Repubblica Dominicana).

DURATA SET: 25’, 28’, 26’, 26’, 17’; tot. 122’.

La situazione nei due gironi-

Pool A

3^ giornata: Praia Clube-Foolad Sirjan Iranian-Al Ahly 0-3 (16-25, 13-25, 21-25). Classifica: Foolad Sirjan Iranian 3 vittorie (8 punti), Cucine Lube 1 vittoria (4 punti), Al Ahly 1 vittoria (3 punti), Praia Clube 0 vittorie (0 punti).

Prossimo turno (sabato 14 dicembre): ore 0.30 Cucine Lube Civitanova-Al Ahly



Pool B

3^ giornata: Sada Cruzeiro-Trentino Itas 3-2 (19-25, 25-21, 18-25, 25-16, 15-12).

Classifica: Trentino Itas 2 vittorie (7 punti), Sada Cruzeiro 2 vittorie (5 punti), Shahdab Yazd 1 vittoria (3 punti) e Ciudad Voley 0 vittorie (0 punti).

Prossimo turno (venerdì 13 dicembre): ore 21 Ciudad Voley-Shahdab Yazd