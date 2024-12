Mondiale per Club: stanotte in campo Milano e Conegliano

HANGZHOU (CINA) - Non sarà una settimana come le altre per il volley italiano.

Questa notte comincerà ad Hangzhou, in Cina, il FIVB Mondiale per Club che vedrà impegnate la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campionessa d’Europa, e la Numia Vero Volley Milano, vicecampionessa continentale. In palio, il titolo di campionesse del mondo, già vinto dalle pantere nelle edizioni 2019 e 2022, mentre sarà l’esordio assoluto nella competizione per le meneghine. Un’altra occasione di prestigio per i club della Serie A1 Tigotà e per le sette olimpioniche di Parigi, De Gennaro, Fahr e Lubian per Conegliano, Danesi, Egonu, Orro e Sylla per Milano, che dopo la gioia dell’oro cercheranno, dai due lati opposti del campo, di issarsi sul tetto del mondo.

Prima a scendere in campo sarà la squadra di coach Lavarini, inserita nella Pool A. Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre, alle 2 in diretta DAZN e VBTV, la Numia Vero Volley Milano affronterà le brasiliane del Gerdau Minas, campionesse sudamericane in carica, tra le cui file si distinguono la carioca Thaisa e la vecchia conoscenza della Serie A Celeste Plak. Mercoledì 18 dicembre, alle 12.30, le sfidanti saranno le cinesi del Tianjin Bohai Bank, club ospitante e bronzo all’ultimo Mondiale, mentre giovedì 19 dicembre, sempre alle 12.30, sarà il turno delle egiziane dello Zamalek Sporting Club.

Il torneo della Prosecco Doc Imoco Conegliano comincerà alle prime luci di martedì 17 dicembre, con lo scontro sempre in diretta DAZN e VBTV programmato alle 5.30 contro le brasiliane del Dentil Praia, rappresentate dalla regista verdeoro Macris e dalle centrali Adenízia Ferreira e Carol Gattaz. Alle 2 di mercoledì 18 dicembre impegno contro le vietnamite del LP Bank Ninh Binh per la squadra di coach Santarelli, che chiuderà poi la Pool B contro le campionesse asiatiche del NEC Red Rockets Kawasaki venerdì 19 dicembre alle ore 8, che potranno contare sulla brasiliana Lorrayna, ex Bergamo, la giapponese Yukiko Wada e la star thailandese Ajcharaporn Kongyot.

Semifinali e Finali si giocheranno tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, con fischi d’inizio alle 8 e alle 12.30. Nelle sedici edizioni precedenti, vittorie solo per Conegliano (2019 e 2022) e l’Olimpia Ravenna (1992), mentre medaglia d’argento per Matera (1994), Casalmaggiore (2016) e le stesse trevigiane (2021) e medaglia di bronzo per Bergamo (2010).

Girone A

Numia Vero Volley Milano (ITA)

Gerdau Minas (BRA)

Tianjin Bohai Bank (CHN)

Zamalek Sporting Club (EGY)

Girone B

Prosecco Doc Imoco Conegliano (ITA)

Dentil Praia Clube (BRA)

LP Bank Ninh Binh (VIE)

NEC Red Rockets Kawasaki (JPN)

PROGRAMMA E ORARI DEL MONDIALE PER CLUB-

Martedì 17 dicembre

Gerdau Minas - Numia Vero Volley Milano ore 2.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Dentil Praia Clube ore 5.30

NEC Red Rockets Kawasaki - LP Bank Ninh Binh ore 9.00

Tianjin Bohai Bank - Zamalek Sporting Club ore 12.30

Mercoledì 18 dicembre

Prosecco Doc Imoco Conegliano - LP Bank Ninh Binh ore 2.00

Gerdau Minas - Zamalek Sporting Club ore 5.30

NEC Red Rockets Kawasaki - Dentil Praia Clube ore 9.00

Tianjin Bohai Bank - Numia Vero Volley Milano ore 12.30

Giovedì 19 dicembre

LP Bank Ninh Binh - Dentil Praia Clube ore 8.00

Numia Vero Volley Milano - Zamalek Sporting Club ore 12.30

Venerdì 20 dicembre

Prosecco Doc Imoco Conegliano - NEC Red Rockets Kawasaki ore 8.00

Tianjin Bohai Bank - Gerdau Minas ore 12.30

Sabato 21 dicembre

Prima classificata girone A - seconda classificata girone B ore 8.00

Prima classificata girone B - seconda classificata girone A ore 12.30

Domenica 22 dicembre 2024