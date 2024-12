Mondiale per Club: Conegliano sa solo vincere, battuto il Dentil Praia

HANGZHOU (CINA)- All’alba italiana la Prosecco Doc Conegliano ha battuto 3-0 (25-20,25-15,25-15) in un esordio pieno di fascino le brasiliane del Dentil Praia, squadra esperta e coriacea che si è piegata sotto i colpi delle Pantere, brave ad iniziare con il piede giusto un’avventura che è ancora all’inizio, ma subito domattina, alle 2.00 di notte italiane (le 9.00 in Cina), alzataccia per la Prosecco DOC Imoco che nel secondo turno se la vedrà con le vietnamite del LP Bank Ninh Binh, che oggi hanno rinnovato la finale della “Champions” asiatica contro le Red Rockets giapponesi. e oggi ad Hangzhou il palcoscenico è stato per la squadra titolare schierata al gran completo, con l’attenzione mediatica e di pubblico tutta per Zhu, quasi una divinità in Cina, non è detto sarà così stanotte contro le esotiche vietnamiti, dove visti i ritmi del torneo iridato si prevede spazio per le consuete rotazioni di coach Santarelli già iniziate nel finale del terzo set di oggi.

Il tifo è tutto per la squadra di Conegliano, la presenza di Zhu e la parata di stelle del sestetto, da capitan Wolosz a Bella Haak, dalla superstar Gabi alle super centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, fino al libero olimpionico Monica De Gennaro, infiamma il pubblico che si esalta per l’ingresso della Prosecco DOC Imoco. Le brasiliane sono ormai habitué della competizione, e partono con un sestetto esperto e abituato ai grandi palcoscenici: Macris-Reed, Kuznetsova-Caffrey,Gattaz-Adenizia, libero Natinha.

Nel primo set il Dentil Praia inizia in maniera spavalda, Kuznetsova (7 punti nel set) gioca a tutto braccio e carica il suo team, Macris fa viaggiare bene il suo attacco e le brasiliane tengono un vantaggio costante (2-4, 8-10), mentre Wolosz si affida soprattutto ad Isabelle Haak per tenere la scia e limitare i danni. Il pareggio è proprio della svedese a quota 13, poi arrivano anche gli errori di Adenizia e compagne, Conegliano prende il primo vantaggio del match sul 16-15. Da lì la pressione della Prosecco DOC Imoco diventa asfissiante per il Praia, il break di 5-0 propiziato da un paio di prodezze di Zhu Ting e da un muro di Chirichella porta le campionesse d’Italia avanti 18-15. Il Praia nonostante qualche errore di troppo resta vicina fino allo sprint finale, ma le Pantere con Haak (7 punti nel set con il 70%), Zhu (5 punti, 62%) e Gabi (3) chiudono il conto 25-20 in un set senza errori da parte delle gialloblù.

Secondo set più facile per la Prosecco DOC Imoco che mette le cose in chiaro fin da subito: 4-1. Chirichella mura bene (8-4), poi alzano la saracinesca anche Gabi e capitan Wolosz e quando Zhu piazza l’ace del 12-5 è notte fonda per le brasiliane. Gli applausi del pubblico e i decibel schizzano quando la protagonista è l’idolo di casa, Zhu Ting, che non tornava a giocare nella sua nazione da tanti anni ed è stata accolta fin dall’arrivo a Shanghai e poi ogni minuto della sua permanenza ad Hangzhou seguita da sciami di fans, media e telecamere, come nel ricevimento speciale che l’ha riunita il giorno dell’arrivo alla sua coach e mentore Jenny Lang Ping, altra leggenda del volley cinese con cui ha vinto le Olimpiadi nel 2016. I colpi di Zhu esaltano i tifosi e lanciano le Pantere, ormai padrone del set, mentre il muro-difesa mette la museruola alle attaccanti sudamericane. La Prosecco DOC Imoco prende il suo ritmo e fa divertire i tifosi dominando il finale di set con le funamboliche evoluzioni di Gabi, le difese di De Gennaro e i lampi a muro di Fahr (2) e Chirichella (1) per la comoda chiusura 25-15 che fa esplodere di entusiasmo i tifosi cinesi.

Anche il terzo set fila via liscio per la Prosecco DOC Imoco, con Asia Wolosz che lascia ora libero sfogo alle sue centrali e viene ricambiata dalle ottime percentuali di Chirichella e Fahr. La prima spallata viene dal muro, fondamentale in cui Conegliano eccelle in questo match (11 a 1 il computo finale, per Conegliano 3 di Fahr), quello di Gabi sigla il 9-4, poi Fahr per l’11-5. Ancora con il “block” è Isabelle Haak a mettere giù il 15-9, prima dell’ingresso di Adiwge e Seki, che è subito protagonista di un micidiale turno di battuta (anche un ace per la giapponese) che stende definitivamente il Dentil Praia.

Coach Santarelli svuota la sua panchina e inserisce oltre al doppio cambio anche Lukasik e Lanier, un attimo di assestamento che consente alle brasiliane un parziale recupero (da 20-10 al 21-14), ma dopo il time out le Pantere sistemano qualche sbavatura e tornano una macchina perfetta: una concretissima Sarah Fahr (10 punti) premia un bel servizio di Adiwge, poi Lanier va a segno e la chiusura è di una brillante Nanami Seki che vince un contrasto a rete fissando ancora il risultato sul 25-15. 3-0 e le Pantere mettono il primo sigillo dando una bella dimostrazione di forza all’esordio mondiale.

Archiviata in fretta la prima vittoria, il girone prosegue già alle 2.00 di stanotte (le 9.00 in Cina) con la squadra campione del Vietnam, la LP Bank Ninh Binh, poi giovedì alle 8.00 del mattino la terza sfida alle giapponesi campionesse d’Asia, le Red Rockets. Passano alla semifinale di sabato le prime due del girone.

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO- DENTIL PRAIA 3-0 (25-20,25-15,25-15)

PROSECCO DOC IMOCO: Wolosz 2, Haak 11, Chirichella 7, Fahr 11, Gabi 11, Zhu 11, De Gennaro, Seki 2, Bardaro ne, Lubian ne, Adiwge 2, Lanier 1, Lukasik, Eckl ne. All.Santarelli

DENTIL PRAIA: Gattaz 3, Macris 1, Kuznetsova 14, Carrijo, Martins 3, Reed 9, Adenizia, Araujo Natanha, Sousa, Silva, Basso ne, Caffrey 10, Pavao, Pinto, Marcilia. All.Miranda

ARBITRI: Alblooshi (Uae) e Luo (Chn)

Durata Set: 24′,21′,26′. 71’