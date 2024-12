Champions League: Monza regola il Fenerbahce in quattro set

MONZA– Continua la striscia di successi in CEV Champions League per la MINT Vero Volley Monza. La prima squadra maschile del Consorzio si è regalata la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale per club, superando in quattro set 3-1 (25-23; 25-21; 23-25; 25-20) la formazione turca del Fenerbahçe Medicana Istanbul e replicando così il risultato ottenuto in Turchia alcune settimane fa. Di fronte al pubblico di casa dell’Opiquad Arena di Monza i brianzoli si sono resi protagonisti di una bella prestazione e con grinta e determinazione hanno confermato il primo posto della Pool B. In apertura di match, il Fenerbahçe è partito forte (2-4), ma i padroni di casa hanno reagito subito, trovando equilibrio e, grazie a un ottimo turno al servizio di Rohrs, hanno conquistato il primo set 25-23. Nel secondo parziale, dopo un’alternanza iniziale, Monza ha ripreso il controllo sul 18-16 e, nonostante i tentativi di rimonta degli ospiti, ha chiuso il set 25-21. Il terzo set è iniziato bene per i brianzoli (9-5), ma un break di +6 del Fenerbahçe ha ribaltato la situazione (9-11). La MINT ha lottato fino al 22-22, ma i turchi si sono imposti 23-25. Nella quarta frazione, Monza ha allungato sull’8-4 e, con un vantaggio consolidato, ha respinto ogni tentativo di recupero del Fenerbahçe. L’ace di Szwarc ha chiuso il set 25-20, regalando alla Vero Volley un’importante vittoria. MVP della sfida l’opposto canadese Arthur Szwarc, autore di 24 punti; in doppia cifra per Monza anche Zaytsev (17) e Beretta (10). Per i brianzoli è di nuovo tempo di tornare in campo per la SuperLega Credem Banca; sabato 21 dicembre alle ore 18:00 i ragazzi di Eccheli affronteranno al Pala Banca di Piacenza la Gas Sales Bluenergy per la seconda giornata di ritorno.