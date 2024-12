Mondiale per Club: Milano si arrende al Tianjin Bohai Bank

HANGZHOU (CINA)– Non riesce a trovare il secondo successo consecutivo la Numia Vero Volley Milano al Mondiale per Club in Cina. Dopo la vittoria netta contro il Gerdau Minas , la prima squadra femminile del Consorzio si è arresa in tre set (25-21; 25-22; 25-23) alle padrone di casa del Tianjin Bohai Bank. Nel primo set, la formazione cinese ha preso subito il comando e, nonostante i tentativi di rimonta di Danesi e Orro, ha chiuso 25-21. Nel secondo, Milano ha inizialmente condotto con un’ottima Egonu, ma il Tianjin ha recuperato e si è imposto 25-22. Nel terzo set, dopo un acceso punto a punto, il Tianjin ha avuto la meglio sul filo di lana, chiudendo 25-23 e aggiudicandosi la partita. Due le atlete meneghine in doppia cifra: Paola Egonu, con 22 palloni a terra, e Nika Daalderop a quota 10. La Numia deve ora lasciarsi subito alle spalle questa sfida per guardare al prossimo match; domani, giovedì 19 dicembre alle ore 12:30 le milanesi saranno di nuovo in campo per chiudere il girone contro lo Zamalek Sporting Club.

Per la seconda sfida, coach Lavarini conferma la scelta fatta nella prima gara e scende in campo con Orro-Egonu in diagonale, Sylla-Daalderop coppia di schiacciatrici, Danesi-Kurtagic al centro e Fukudome nel ruolo di libero.

A inaugurare il match, nel giorno del suo compleanno, è Egonu (0-1), ma le padrone di casa partono con grinta e si prendono subito il break (1-3). Il monster block di Danesi prova ad accorciare, ma la formazione cinese trova un ace sull’8-3. Daalderop scalda il braccio per il 9-5, subito seguita Sylla. Milano si riavvicina con l’ace di Orro del -1 (11-10), che però non riesce poi a trovare la parità e il Tianjin riscappa avanti. Ci riprova Danesi con il 13-12, ma ancora nulla da fare. Sul 19-16 arriva il time-out per Milano, che alla ripresa ritrova Egonu per il 19-17. Le cinesi non accennano ad arrestare fino al set-point (24-20). Kurtagic lo annulla, ma le padrone di casa chiudono il parziale 25-21.

Milano prova a lasciarsi il set precedente alle spalle e, dopo un inizio in equilibrio, trova il comando sul 7-4 con la diagonale precisa e l’ace di Egonu. Dopo l’interruzione del gioco per alcuni minuti, riparte la formazione cinese che risale fino al 9-10 e nonostante l’ace di Sylla, trova la parità sul 13-13. Due muri consecutivi di Egonu e Daalderop trascinano avanti la Numia (13-17). Wang completa la rimonta cinese e pareggia di nuovo i conti a quota 17. Le meneghine lasciano scappare avanti il Tianjin (23-20), che si aggiudica anche il secondo set (25-22).

Altro avvio punto a punto nella terza frazione fino all’8-5 per le cinesi e time-out per coach Lavarini. Milano sembra non trovare il ritmo giusto per rimanere in scia e il Tianjin si mantiene saldo al comando (11-7). Danesi e Daalderop si fanno sentire e l’ace dell’olandese riporta il set in parità (12-12). Lungo botta e risposta tra le due formazioni che non hanno nessuna intenzione di lasciare all’avversaria il punto (19-19). La situazione si sblocca sul 23-21 per le padrone di casa, ma Egonu ritrova il 23-23. Match point per il Tianjin che mette fine al set (25-23) e alla sfida.

Le parole di Nika Daalderop-

« Penso che stasera abbiamo faticato in ricezione e non siamo state abbastanza efficienti in attacco; ad inizio partita, specialmente nel primo set, abbiamo anche difeso male. Stasera non ha funzionato niente, ma domani abbiamo un’altra partita e possiamo ancora raggiungere la semifinale. Se vogliamo diventare Campionesse del Mondo dobbiamo battere tutte le squadre, quindi abbiamo ancora le nostre chance ».

Il tabellino-

TIANJIN BOHAI BANK – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-21; 25-22; 25-23)

TIANJIN BOHAI BANK: Li 22, Liu, Fetisova 9, Yang, Liu (L), Chen 5, Meng 1, Wang 5, Yao, Wang 11. N.E.: Zhang, Tapia. All.: Chen

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Orro 2, Danesi 7, Fukudome (L), Kurtagic 8, Konstantinidou, Sylla 7, Egonu 22, Daalderop 10. N.E.: Gelin (L), Guidi, Marinova, Heyrman, Pietrini. All. Lavarini.

Arbitri: Michlic Agnieszka, Alblooshi Ismail Ibrahim

Durata set: 25′, 32′, 27′. Tot: 1h24′

Spettatori: 1723