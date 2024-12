Coppa Italia: Conegliano raggiunge Novara in semifinale

VILLORBA (TREVISO)- Prosegue la marcia vincente della Prosecco Doc Conegliano che, nell'ultimo match del 2024, conquista la Final Four di Coppa Italia in programma l'8 e 9 febbraio nell'Unipol Arena di Casalecchio sul Reno. Le pantere stasera, davanti a oltre 5000 spettatori, si sono imposte nel quarto di finale in gara unica 3-0 (25-18 25-22 25-20) alla Megabox Vallefoglia, ed in semifinale incrocerà l'Igor Gorgonzola Novara, mentre nell'altra sfida per entrare in finale si affronteranno Numia Milano e Savino Del Bene Scandicci.

Prima dell’inizio doveroso minuto di silenzio alla memoria del grande coach Daniele Bagnoli che a Modena e a Treviso per lunghi anni ha scritto la storia del volley italiano.

Coach Santarelli dopo il turnover post mondiale schiera dall’inizio Wolosz al palleggio con Haak opposta, al centro Fahr e Lubian, schiacciatrici le star Zhu e Gabi, libero l’eterna De Gennaro. Coach Pistola per Vallefoglia presenta dall’inizio Perovic-Bici, Candi-Witzel ,Giovannini-Lee (ex di turno), libero l’altra ex De Bortoli.

L’ inizio gara della Megabox è molto vivace, Simone Lee buca a ripetizione il muro di casa (2-4), ma Zhu pareggia subito dopo una bella difesa di squadra. Improvvisamente Gabi e Zhu estraggono colpi pregiati dal cilindro, poi Fahr punisce la difesa marchigiana in contrattacco e le Pantere accelerano: 9-7. Dopo il time out delle ospiti c’è il muro di Gabi e la Prosecco DOC Imoco scappa via (11-7). Vallefoglia alterna ottime cose a qualche errore e Conegliano tiene il vantaggio (16-13), nonostante una Lee ispirata (7 punti). L’olimpionica Giovannini con un paio di attacchi efficaci tiene in gara le ospiti, ci vogliono la miglior difesa di Moki De Gennaro e le bordate di Gabi e Haak (11 punti in due nel set) per allungare ancora (19-15). Le azioni diventano più intense, il ritmo si alza e la Megabox soffre, costretta all’errore dalla pressione gialloblù (23-17). Un’ottima Fahr (6 punti nel set) piazza l’ace e Conegliano chiude 25-18 il primo set.

Il secondo set vede un bell’inizio di Sarah Fahr, chiamata al lavoro con successo a ripetizione da capitan Wolosz, ma Vallefoglia si conferma pimpante. C’è Carletti al posto di Lee, ancora non al meglio, e con Giovannini e Bici risponde colpo su colpo (7-7). Si continua sui binari dell’equilibrio, il primo mini break è merito di Zhu, precisa e concreta, e di una Sarah Fahr in grande spolvero (100% in attacco nel set, sarà MVP alla fine con 13 punti, 3 muri e il 63% in attacco) che domina sotto rete con muri tentacolari (11-9). Le attaccanti marchigiane vanno fuori giri, poi Wolosz manda Zhu a segno senza muro e coach Pistola chiede time out sul 14-10 per la Prosecco DOC Imoco. Altra “sgasata” gialloblù con le difese di Gabi e De Gennaro, poi ancora Fahr a muro per il 17-10 che scava un solco difficile da recuperare per Candi e compagne.

Sul 19-13 entrano anche Adiwge e Seki per il doppio cambio, poi anche Lukasik per Zhu e arriva anche un sussulto delle ospiti (19-15), prontamente rintuzzato dall’attacco della giovane opposta gialloblù. Il finale è appassionante, la Megabox risale a -2 (22-20), ci pensa Adiwge a riportare il +3. Nel finale anche Conegliano sbaglia qualcosa (23-22), ma ci pensa Zhu Ting, scatenata nel set (8 punti con il 66% in attacco e 2 muri!) a piazzare il muro che chiude le ostilità sul 25-22 ed è 2-0.

Anche nel terzo set andamento simile, la Megabox ci mette impegno e qualità, dimostrandosi squadra di livello, ma Wolosz e compagne quando serve fanno valere la fisicità e il talento di un gruppo ancora imbattuto da inizio stagione. La Prosecco DOC Imoco prende un buon vantaggio (13-9), Giovannini e compagne però restano sempre lì minacciose, pronte ad approfittare di un calo della squadra di casa. Bici (16 punti alla fine) firma il -1 (13-12) con uno dei suoi colpi da seconda linea, ma Haak e Fahr oscurano la vallata a muro (14-12). Senza fuochi d’artificio, ma con tanta concretezza, la squadra di coach Santarelli avanza spedita verso la conquista del parziale e del match. Sul punto di Gabi (14 alla fine) del 18-14 dentro il doppio cambio per le Pantere, De Gennaro in versione-regista serve subito Adiwge per il 19-15.

Fino all’ultimo il set è equilibrato, Weitzel a rete sigla il -1 (21-20), time out di coach Santarelli che non vuole correre rischi. Tocca a Isabelle Haak (chiuderà da top scorer gialloblù con 16 punti, 3 muti) siglare i punti decisivi con le sue bordate impressionanti: 25-20 e si chiude con l’ennesimo successo per 3-0 della Prosecco DOC Imoco che si qualifica tra gli applausi per la Final Four.i.

I protagonisti-

Sarah Fahr (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, questo è certo, ma siamo contente per la qualificazione che era il nostro obiettivo di stasera. Anche oggi c'era una fantastica cornice di pubblico che ci ha spinto dall'inizio alla fine, e nonostante qualche errore di troppo siamo riuscite a portare a casa il risultato che volevamo e adesso possiamo riposarci un po', tre giorni di stacco prima di ripartire per la seconda parte della stagione ».

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sono molto soddisfatta della partita che abbiamo fatto questa sera, rispetto a quella di campionato abbiamo giocato molto meglio. Sapevamo che Conegliano in questo momento è la squadra più forte del mondo, e quindi sono molto orgogliosa di quello che abbiamo fatto vedere, la squadra ha avuto un bell'atteggiamento e tenuto un buon ritmo. Siamo felici di avere comunque conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la società non ci era mai arrivata gli anni scorsi, ed ora guardiamo avanti per migliorare la nostra posizione in classifica in campionato ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-18 25-22 25-20) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 14, Fahr 13, Haak 16, Zhu 10, Lubian 4, Wolosz, De Gennaro (L), Adigwe 3, Lukasik, Seki. Non entrate: Chirichella, Eckl, Lanier, Bardaro (L). All. Santarelli.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 6, Candi 4, Perovic, Lee 7, Weitzel 8, Bici 16, De Bortoli (L), Carletti 3, Kobzar, Lazda, Torcolacci. Non entrate: Feduzzi (L), Michieletto. All. Pistola.

ARBITRI: Caretti, Rossi.

Durata set: 24', 30', 28'; Tot: 82'.

MVP: Sara Fahr (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5230