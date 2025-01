Champions League: Conegliano in casa del Mladost per la 5a giornata della Pool A

ZAGABRIA (CROAZIA) - Conegliano, sotto le insegne della A.Carraro, torna in campo domani, giovedì 9 gennaio, alle 20.00 per sfidare in campo avverso il Mladost Zagabria. La squadra di Santarelli vuole mantenere la vetta della Pool A, che fino ad oggi ha conquistato con quattro successi in altrettante partite. L?impegno è di quelli che non fanno tremare i polsi visto che le croate sono ultime, ferme a 0 punti. L' unica cosa a cui fare attenzione sarà il calore del pubblico che farà comunque pesare la sua presenza sugli spalti.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« A Zagabria riprenderemo il cammino in Champions League, una competizione a cui teniamo tantissimo, dopo le fatiche del Mondiale abbiamo recuperato le energie e adesso iniziamo a fare sul serio in un gennaio che non ci lascerà tregue. La trasferta in Croazia mi permetterà di continuare a ruotare a ruotare la formazione come stiamo facendo in questo periodo, ci presentiamo praticamente ogni volta con una formazione diversa, ma con la rosa profonda che ho a disposizione è il modo migliore per tenere tutte "calde", facendo giocare tutte e permettendo a chi ha bisogno di rifiatare di recuperare energie e condizione. L'obiettivo però è chiaro, abbiamo l'obiettivo di mantenere la striscia vincente e di migliorare sempre il nostro gioco. Con Roma non abbiamo giocato la nostra miglior partita, domani a Zagabria e nella prossima a Bergamo dobbiamo fare meglio e riprendere il nostro ritmo ottimale ».

CHAMPIONS LEAGUE-5a GIORNATA POOL A-

Giovedì 9 gennaio Ore 20.00

Mladost Zagabria-A.Carraro Conegliano