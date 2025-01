Champions League: Perugia in Repubblica Ceca per la 5a giornata

CESKE BUDEJOVICE (REPUBBLICA CECA) -Vigilia di Champions per i Block Devils che, dopo la doppia seduta di lavoro di ieri, sono partiti questa mattina alla volta della Repubblica ceca in vista della quinta giornata della fase a gironi di Champions, in casa del Ceske Budejovice . Si gioca domani, giovedì 16 gennaio, alle 18 (ora locale), nell’impianto “Sportovni Hala”.

La squadra ceca ha vinto il proprio campionato lo scorso anno ed è una compagine poco conosciuta nel campionato italiano. Tra le file del Ceske Budejovice c’è solo un giocatore che ha militato in Superlega: il centrale serbo Aleksandar Okolić a Milano nella stagione 2019-2020.

Attualmente è quinta nella classifica del campionato ceco di ČEZ Extraliga, con 26 punti, frutto di 9 vittorie e 7 sconfitte in 16 partite giocate ed è reduce da una vittoria 3-0 tra le mura amiche nella scorsa giornata contro la formazione del SKV Ustí nad Labem.

Diverso il percorso in Champions per la squadra ceca, guidata in panchina da Zdeněk Šmejkal, che finora non ha mai vinto in quattro partite giocate ed è fanalino di coda della classifica della Pool D con zero punti.

IL MATCH DI LEG 1 A PERUGIA-

Il match al PalaBarton Energy di Perugia tra la Sir Sicoma Monini Perugia e la squadra ceca del Ceske Budejovice aveva aperto la fase a gironi di Champions il 13 novembre 2024. I padroni di casa si erano imposti con un netto 3-0 con i parziali di 25-16, 25-23, 25-22. I Block Devils avevano chiuso con un buon 57% di efficacia in attacco, 4 muri e 6 ace in un’ora e 18 minuti di gioco. Mvp del match era stato Oleh Plotnytskyi che aveva chiuso con 14 punti, 3 ace e il 58% in attacco.

CHAMPIONS LEAGUE-5a GIORNATA POOL D-

Giovedì 16 gennaio ore 18.00-

Ceske Budejovice-Sir Sicoma Perugia Arbitri: Simic (Serbia), Burkiewicz (Polonia).