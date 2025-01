Champions League: Monza a caccia di punti in casa dell'Olympiacos Pireo

ATENE (GRECIA) – La MINT Monza, imbattuta dopo quattro partite della Pool D, scenderà in campo domani, giovedì 16 gennaio, alle18.00 italiane, in Grecia per affrontare, sul suo campo l'Olympiacos Pireo, formazione che nella gara di andata alla Opiquad Arena si è arresa alla formazione di Eccheli soltanto dopo cinque tiratissimi set. Beretta e compagni sono alla ricerca di punti importanti per consolidare la prima posizione in classifica e passare così direttamente ai Quarti di Finale della manifestazione.

L’ultimo appuntamento del girone sarà poi la sfida casalinga contro gli Helios Grizzlys Giesen, fanalino di coda della Pool, in programma mercoledì 29 gennaio alle 18.30.

GLI AVVERSARI-

L’Olympiacos Piraeus partecipa alla fase a gironi della Champions League per la seconda stagione consecutiva. Nell’ultima annata, i greci si sono classificati terzi nel loro girone di Champions, ottenendo così un posto nella CEV Cup, dove hanno raggiunto i quarti di finale. Unica squadra greca ad aver vinto un trofeo europeo, l’Olympiacos ha conquistato due CEV Cup, nel 1996 e nel 2005, e la CEV Challenge Cup nel 2023. Il miglior risultato in Champions League risale al 1992 e al 2002, quando si arresero in finale, in entrambi i casi per mano della Cucine Lube Civitanova. Gli ellenici possono contare su un roster competitivo, in cui figurano vecchie conoscenze del campionato di SuperLega come Travica, Atanasijevic, Pajenk, Perrin e Tzourits, oltre a coach Gardini.

Le parole del tecnico Massimo Eccheli-

« Siamo pronti a partire per Atene, dove ci attende la sfida contro l’Olympiacos. Per questa quinta partita del girone ci siamo preparati con la massima attenzione, consapevoli dell’importanza dell’incontro e della necessità di gestire al meglio le energie in vista della settimana intensa che ci attende ».

Le parole di Gabriele Di Martino-

« La sfida di domani contro l’Olympiacos sarà per noi un test impegnativo, perché affronteremo una squadra ricca di esperienza, con molti giocatori che hanno militato a lungo anche nel nostro campionato. Mi aspetto un palazzetto gremito, con un pubblico caloroso e pronto a sostenere la loro squadra. I loro tifosi sono molto appassionati e sanno farsi sentire ».

CHAMPIONS LEAGUE- 5a GIORNATA POOL B-

Giovedì 16 gennaio Ore 18.00