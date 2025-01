Champions League: Conegliano ospita Resovia per il primo posto

CONEGLIANO (TREVISO)-Dopo il convincente successo di Scandicci e sulla scia di 30 vittorie consecutive, le Pantere in versione A.Carraro Imoco Conegliano scendono in campo domani, mercoledì, alle 20.30 al Palaverde con le polacche del Developres Resovia. E' la sfida che decreterà il primo posto nel girone A, che consente una posizione privilegiata negli accoppiamenti per i Quarti di Finale. Finora le campionesse in carica hanno vinto tutte le 5 partite con un solo set perso, nel 3-1 dell'andata proprio con il Resovia, mentre le polacche sono al secondo posto con 4 vittorie e 1 sconfitta. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli.