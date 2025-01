Coppa Italia: sorpresa a Bologna, Verona in finale

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- Dopo due ore di autentica battaglia sportiva Rana Verona rimonta dallo 0-2 la Sir Susa Vim Perugia e va in Finale Del Monte® Coppa Italia al suo esordio in Final Four, all’Unipol Arena di Bologna. Decisivi i 30 punti (col 52% in attacco) di uno scatenato Keita e i 28 (col 56%) di Mozic. Tra i perugini il migliore è Russo 13 punti con 4 muri e il 91% in attacco.

Nella prima Semifinale della Final Four delle novità (il cambio di campo solo alla fine del secondo set assieme alle ormai consuete modifiche rispetto al campionato, come le panchine in fronte tv, il timer dei 15’’ tra un’azione e l’altra e un solo time out per set) le due squadre hanno offerto uno spettacolo degno dell’atto finale della manifestazione che assegna la coccarda tricolore.

Prima del fischio d’inizio il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi e il Presidente della Pallavolo Serie A Massimo Righi hanno premiato Stefano Cesare, primo arbitro della Finale Olimpica di Parigi 2024 tra Polonia e Francia.

Diverse le assenze nei sestetti delle due squadre: Perugia, senza Plotnytskyi e con Ben Tara inizialmente in panchina, va in campo con Giannelli a palleggiare in diagonale con Herrera, Semeniuk e Ishikawa in posto quattro, al centro Loser e Russo, Colaci è il libero; Stoytchev, che deve fare a meno del lungodegente Dzavoronok (a bordocampo ad incitare i suoi), risponde con Abaev-Keita, Jensen-Mozic, Cortesia-Zingel e D’Amico libero.

La partenza della Sir Susa Vim Perugia è sopraffina: subito 4-1 col servizio di Semeniuk che mette in crisi la ricezione scaligera. Verona si scrolla di dosso l’emozione del debutto con Keita e Jensen che pareggiano (8-8). La gara diventa emozionante con continui sorpassi fino al 13-15 con l’ace di Mozic. Tornano avanti gli umbri (16-15) e Stoytchev ferma il gioco con l’unico time out a sua disposizione. L’allungo bianconero è firmato Russo (22-19), la palla in rete di Mozic chiude il set a favore dei campioni d’Italia nonostante i 9 punti di Keita col 56% (25-22).

Vanno a braccetto le due contendenti in avvio di secondo set (9-9) poi un doppio Video Check dà ragione a Rana Verona che scappa (13-16 e time out Lorenzetti). Una magia di Giannelli per Herrera rimette nel set la Sir Susa Vim (15-16 e time out Stoytchev). Dopo Solè per Loser entra anche Ben Tara nella Sir: sembra fatta per Rana Verona sul 19-23, ma non è d’accordo il muro degli umbri (23-23). Semeniuk e Russo annullano due palle set, lo scatto finale è di Ishikawa (27-25).

Nel terzo set il sestetto veneto scappa via (0-4, time out Lorenzetti) e mantiene il vantaggio (4-10). Lorenzetti toglie ancora Herrera per Ben Tara e anche Ishikawa per Cianciotta. Ma Rana è implacabile in battuta con Keita e a muro (6-14) ed allora l’allenatore dei Block Devils dà respiro anche a Russo (dentro Solè). Il vantaggio degli scaligeri è irrecuperabile per la Sir Susa Vim (14-25).

Spettacolare avvio di quarto set: Ishikawa suona la carica dalla zona uno (5-3), risponde Vitelli (5-5), Keita e Ben Tara si fanno apprezzare per potenza e precisione, il pubblico dell’Unipol Arena è in visibilio. Due ace di Keita inframezzati dal punto di Mozic allungano per Verona (7-10) mentre Perugia sembra in difficoltà fisica. Tuttavia, gli umbri non mollano, sospinti dagli oltre ottocento Sirmaniaci arrivati a Casalecchio di Reno (15-16, time out Stoytchev). La Maraia gialloblù risponde presente all’ace di Jensen (16-18) e al punto di Abaev (18-23): c’è profumo di tie-break all’Unipol Arena, Vitelli porta la prima semifinale al quinto set.

Nel tie break Mozic lancia Rana Verona (3-5, time out immediato di Lorenzetti); al cambio campo è 6-8, ancora lo sloveno si erge a muro su Ben Tara (8-11) poi però mette out la palla del 10-11 (time out Stoytchev). Rana Verona non si scompone e confeziona la sorpresa con il punto a muro di Zingel.

I protagonisti-

Agustin Loser (Sir Susa Vim Perugia)- « È molto difficile parlare ora: noi volevamo arrivare in Finale, Verona ha giocato molto bene ma noi dobbiamo prendere atto di non averlo fatto: dobbiamo continuare a lavorare in vista dell’ultima partita del girone della Champions League. La stagione è ancora lunga e dobbiamo tenere la testa alta ».

Rok Mozic (Rana Verona)- « Non riesco neanche a pensare a domani, perché sono distrutto: ci ho creduto fino alla fine, soprattutto dopo il secondo set perso in quel modo. Ci godiamo il momento, non riesco ancora a pensare alla Finale di domani ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – RANA VERONA 2-3 (25-22, 28-26, 14-25, 19-25, 12-15) –

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ishikawa 15, Loser 7, Herrera Jaime 8, Semeniuk 10, Russo 13, Candellaro (L), Piccinelli 0, Cianciotta 1, Ben Tara 8, Solé 2, Colaci (L). N.E. Zoppellari, Plotnytskyi. All. Lorenzetti.

RANA VERONA: Abaev 6, Mozic 28, Cortesia 1, Jensen 15, Keita 30, Zingel 3, Baschera (L), D’Amico (L), Chevalier 1, Spirito 0, Bonisoli 0, Vitelli 5. N.E. Sani, Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Cesare, Cappello.

Durata set: 25′, 32′, 21′, 27′, 16′; tot: 121′.