Champions League: Perugia chiude la Pool D sfidando l'Halkbank

PERUGIA- La Sir Sicoma Perugia , reduce da tre sconfitte fra Superlega e Coppa Italia, torna in campo domani alle 20.45 in Champions League. La formazione di Lorenzetti, già sicura del primo posto della Pool D in virtù di cinque vittorie in altrettante partite giocate, affronta in casa l'Halkbank nell'ultima partita della fase a gironi per chiudere il raggruppamento da imbattuta.

La partita sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport – canale 259 e Now TV, con la telecronaca di Stefano Locatelli e il commento tecnico di Andrea Zorzi e in diretta streaming su DAZN, con la cronaca di Fabrizio Monari.

Con la certezza della vetta della Pool D ormai blindata, i ragazzi del Presidente Sirci puntano a mantenere la continuità dei risultati, ben consapevoli dell’importanza, con la nuova formula della massima competizione per club a livello europeo, di piazzarsi come migliore tra le prime dei vari gironi.

La formazione turca è attualmente al secondo posto nel girone dei Block Devils, a 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte nelle cinque partite disputate. Nel match di esordio aveva ceduto al tiebreak al Saint Nazaire, e poi vinto sui francesi, sempre al tiebreak nella gara di ritorno; due vittorie invece con il Ceské Budějovice, in trasferta 3-1 e in casa propria 3-0. Tra le mura amiche con la Sir Sicoma Monini Perugia era stata invece sconfitta 3-0.

La squadra che domani sera scenderà in campo al PalaBarton Energy non è esattamente la stessa incontrata dai bianconeri all’andata: a gennaio è entrato nel roster lo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano, Yoandi Leal, “vecchia conoscenza” della Superlega italiana, che terminata anzitempo l’avventura al Lokomotiv Novosibirsk, ha chiuso l’accordo con il club turco andando a rafforzare l’organico di coach Igor Kolaković. Non sarà del match, secondo quanto comunicato dalla stessa società, il centrale nazionale Yunus Emre Tayaz.

IL MATCH DI ANDATA-

Il match di andata, che si era disputato il 4 dicembre scorso in casa dell’Ankara, terza giornata della fase a gironi, era stato vinto dalla Sir Sicoma Monini Perugia in 3 set con i parziali di 25-20, 29-27, 25-23. I Block Devils si erano imposti con il 64% in attacco, 5 ace e 6 muri, con i tre terminali offensivi (Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk) tutti in doppia cifra, rispettivamente con 14, 15 e 15 punti.

CHAMPIONS LEAGUE SESTA GIORNATA POOL D-

Mercoledì 29 gennaio ore 20.45

Sir Sicoma Perugia- Halkbank Ankara Arbitri: Garcia, Maroszek (Andata: Halkbank Ankara- Sir Sicoma Perugia 0-3 25-20, 29-27, 25-23)