Champions League: Milano nella tana dell' Aluron per giocarsi il primo posto nella Pool C

La pallavolo tricolore è uscita dalle Final Four della Del Monte Coppa Italia consapevole che quest’anno non si può dare nulla per scontato. Le due regine della stagione regolare di SuperLega Credem Banca, Perugia e Trento, sono state entrambe spodestate. Ha vinto Civitanova, che ai quarti aveva eliminato (al quinto) proprio Allianz Milano, contro una Verona regolata dalla squadra di coach Piazza solo un paio di settimana fa. Ai playoff, insomma, ne vedremo delle belle e Milano c’è. Intanto però godiamoci la massima competizione continentale. Il passaggio alla fase successiva è già garantito sia per i milanesi sia per i polacchi di Michal Winiarski, ex schiacciatore di Trento (già compagno di Kaziyski) che iniziò ad allenare proprio sotto l’ala di Piazza. Chi vince la Pool va diretto ai quarti, chi arriva secondo ha un ulteriore turno denominato playoff, con un’altra seconda o una delle due migliori terze (dei cinque gironi).

Con un turno ancora da giocare ci sono ancora alcune variabili per anticipare gli accoppiamenti. I giochi sono fatti nella Pool A, D ed E, con Varsavia, Perugia e Wegiel aritmeticamente prime, Berlino, Ankara e Luneburgo seconde. Nel B, invece, Monza e Olympiakos sono separate da un punto solo e nel C, Zawiercie e Milano da 2. Italia e Polonia, regine del continente porteranno avanti comunque tutte e tre le squadre. Ma torniamo al clou match di mercoledì. Se Allianz Milano è ancora imbattuta in questo 2025 dopo i successi con Monza, Verona e Piacenza, anche Zawiercie sta proseguendo nella sua cavalcata in Plusliga. Capitan Bieniek e compagni seguono al secondo posto (-5) lo Jastrzebski Wegiel di Fornal e Kaczmarek, ma anche del giovane Brehme e dell’ex regista di Bergamo e Siena Finoli. L’Aluron ha anticipato il suo ultimo turno di campionato venerdì scorso, quando ha battuto in trasferta l’Indykpol AZS Olsztyn per 3-1. Non certo una gara perfetta per Tavares e Butryn, contro una formazione di bassa classifica peraltro priva della sua “stella” Moritz Karlitzek e guidata in palleggio dallo stagionato finlandese Eemi Tervaportti in diagonale a Jan Hadrava (autore di 17 punti) che fece una stagione alla Lube più che altro in panchina. Winiarski ha però schierato Laba laterale al posto di Kwolek, assente a Olsztyn per “malattia”, e il centrale Zniszczol invece del forte ed esperto ucraino Yuri Gladir (40enne coetaneo di Kaziyski anche se Kk è di settembre e il centrale di luglio). Russell, Mvp nella gara di andata a Busto, ha messo 20 punti con il 47% in attacco e 2 ace, mentre l’opposto Butryn soltanto 9 (1 ace). Zawierce ha salutato lunedì il suo giovane centrale Wiktor Rajsner, che finirà la stagione in Francia. Con il rientro a pieno regime di Zniszczol e Bieniek era diventato il 5° nel roster.

In casa Allianz Milano prosegue intanto la preparazione. L’ultimo 6 contro 6 pur non ufficiale è stato contro la Mint Vero Volley Monza venerdì scorso, terminato con il punteggio 2-2. Anche i malanni di stagione che hanno attraversato lo spogliatoio sembrano fortunatamente un ricordo (ultimo colpito il francese Louati). La squadra è pronta per proseguire nell’inverno decisivo per i due obiettivi e a reggere l’urto della battaglia in Polonia. Così come era avvenuto all’andata nell’inedita cornice dell’e-Work Arena di Busto Arsizio. Un primo e un quarto set vinti nettamente da Allianz, secondo e combattuto quarto per Zawiercie, capace di fare poi il break decisivo a meta del 5°, chiuso 12-15. Non bastarono i 33 punti di Reggers e i 10 ace (4 di Louati) per fare chiudere la gara alla squadra del presidente Lucio Fusaro. Allianz Milano ci riprova mercoledì alle 18.

Le parole di Yacine Louati

« Quella contro Zawiercie sarà sicuramente una bella partita. Affrontiamo la capolista del girone, una squadra che gioca una bella pallavolo, pericolosa soprattutto in battuta. Non avremo una rotazione più facile da affrontare con loro, hanno tutti degli ottimi battitori. Dovremo stare attenti e tenere il focus sempre molto alto durante tutta la gara. Credo però che si tratta di qualcosa che stiamo riuscendo a fare un po’ meglio durante questo 2025. Nelle ultime due giornate contro Verona e Piacenza, due squadre molto forti, in particolare. Nonostante questa pausa di dieci giorni senza gare ufficiali dovremo essere capaci di proseguire il nostro percorso di crescita. Sono molto orgoglioso di come stiamo giocando in questo periodo e spero davvero che il momento possa proseguire a lungo ».

CHAMPIONS LEAGUE: SESTA GIORNATA POOL C-

Mercoledì 29 gennaio Ore 18.00

Aluron Cmc Warta Zawiercie-Allianz Milano Arbitri: Tillmann, Kovalchuk. (Andata Allianz Milano- Aluron Cmc Warta Zawiercie 2-3 25-17, 20-25, 24-26, 25-19, 12-15)