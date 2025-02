Challenge Cup: la Roma in Germania per la semifinale di andata

POTSDAM (GERMANIA)- Dopo essersi portate fuori dalla zona rossa della classifica grazie a due successi interni consecutivi (3-1 su Cuneo e Firenze), raggiungendo Perugia a 16 punti e staccando proprio le toscane (+1) e Talmassons (+3), le Wolves sono volate subito in Germania per la semifinale di andata della CEV Challenge Cup 2025. Domani, mercoledì 5 febbraio, alle ore 19.00, le giallorosse affronteranno il Potsdam alla MBS Arena dell’omonima città tedesca. Ieri pomeriggio Rucli e compagne, tra cui Adelusi in recupero dall’attacco influenzale che l’ha costretta ai box domenica scorsa, hanno svolto una seduta di pesi e quest’oggi svolgeranno il consueto allenamento tecnico della vigilia agli ordini di coach Cuccarini. Le capitoline sono ancora imbattute nell’attuale edizione della terza competizione continentale per club dopo aver regolato, a partire dai trentaduesimi di finale, le croate del Kelteks Karlovac, le romene del Rapid Bucarest, le bulgare del Levski Sofia e le belghe dello Charleroi. Dal canto suo la squadra teutonica, per due volte finalista scudetto in Bundesliga e vincitrice della Supercoppa 2022, al momento occupa il quinto posto nella classifica nazionale e può vantare una maggiore esperienza internazionale. La scorsa stagione, infatti, il Potsdam ha raggiunto i play-off di Champions League, venendo eliminato dallo Stoccarda. Quest’anno, in Europa, ha superato le serbe dello Žok Ub nei sedicesimi (con sconfitta al tie-break nella gara di ritorno), le elvetiche del Düdingen negli ottavi e le romene del Târgoviște nei quarti, vincendo per tre set a zero cinque partite su sei e conservando la propria imbattibilità casalinga. Nella stessa giornata, alle ore 17:30, si giocherà in terra turca il primo atto dell’altra semifinale, Galatasaray-Chieri.